    noviembre 17, 2025 | 11:47
    Lleva DIF Estatal jornadas de prevención de violencia sexual a planteles de Camargo y Nuevo Casas Grandes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Las actividades lúdicas y educativas promueven el autocuidado y la construcción de entornos protectores para niñas y niños.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal llevó a cabo actividades de sensibilización y formación preventiva en 14 jardines de niños ubicados en los municipios de Camargo y Nuevo Casas Grandes, como parte de las Jornadas de Prevención de Violencia Sexual que se realizan durante el mes de noviembre en distintos puntos del estado.

    El objetivo principal de estas jornadas es dotar a niñas y niños de herramientas adecuadas para el autocuidado y la detección de situaciones de riesgo, así como fomentar valores fundamentales que fortalezcan su desarrollo emocional en espacios seguros. Las dinámicas incluyeron una plática especializada en prevención de abuso sexual infantil, donde se enseñó a los menores a identificar las partes de su cuerpo, reconocer señales de alerta y aplicar los cuatro pasos fundamentales de la prevención.

    Además de las pláticas, el equipo del DIF Estatal implementó actividades lúdico-educativas que abordaron valores como el respeto, la responsabilidad, el compañerismo y la inclusión. Estas actividades fueron diseñadas para que el aprendizaje se diera en un ambiente dinámico, accesible y seguro para las infancias, bajo la guía de personal capacitado en intervención infantil.

    Las jornadas forman parte de la campaña estatal “Cuenta Conmigo, Tu Familia es Primero”, la cual busca fortalecer la crianza afectiva, promover el bienestar emocional y contribuir a la creación de entornos familiares y escolares libres de violencia. Este esfuerzo es parte de una estrategia integral para visibilizar, prevenir y atender el abuso sexual infantil, un problema que afecta de forma transversal a comunidades de todo el país.

    El Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que se conmemora cada 19 de noviembre, tiene como finalidad impulsar acciones concretas de sensibilización, detección y protección, así como promover políticas públicas orientadas a erradicar este tipo de violencia.

    El DIF Estatal anunció que las actividades concluirán este miércoles en el municipio de Hidalgo del Parral, en un evento que se realizará en conjunto con el DIF Municipal y centros escolares locales, cerrando así un ciclo de intervención que ha llevado mensajes de prevención a decenas de comunidades.

    Con estas jornadas, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la infancia chihuahuense y con el fortalecimiento de la cultura de la prevención, como eje central de su política de atención y protección a niñas, niños y adolescentes.

