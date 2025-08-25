Llama Xóchitl Contreras al Presidente Pérez Cuéllar a vigilar a policías municipales

Publicidad - LB2 -

La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, hizo un enérgico llamado al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, tras las recientes declaraciones en las que asegura que las corporaciones de seguridad son “contrincantes”, situación que —afirmó— pone en riesgo la seguridad de toda la ciudad.

Chihuahua, Chih .– La diputada Xóchitl Contreras dijo que la seguridad de Juárez debe ser prioridad, no un campo de batalla política. Las familias necesitan una policía depurada, confiable y en coordinación con las tres instancias de gobierno. Continuó diciendo, que el presidente municipal, en lugar de trabajar en conjunto, ha encendido las alarmas con posturas que dividen y que debilitan la confianza ciudadana, señaló la legisladora.

Nuevamente, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio se ven involucrados en temas de hechos vinculados al consumo y venta de sustancias, y el alcalde Cruz Pérez, en lugar de revisar el actuar de sus elementos y sancionarlos como corresponde, prefiere atacar a los policías de la SSPE por hacer su trabajo.

Parece que resulta más fácil voltear la mirada y buscar culpables afuera que asumir la responsabilidad de limpiar su propia corporación.

La diputada Xóchitl Contreras advirtió que no se puede pretender que “no pasa nada” en la corporación municipal, cuando durante esta administración se han presentado hechos lamentables que dejan en evidencia la falta de atención y de liderazgo en el tema de seguridad.

Terminó diciendo, que el jueguito político sólo busca desviar la atención de lo más grave: que Juárez está en una situación de vulnerabilidad. Mientras el alcalde se la pasa de viaje y visitando otros municipios, la policía municipal se desvía de sus responsabilidades, sin dirección. La seguridad no se trata de puestos ni de campañas personales, se trata de proteger la vida de los juarenses.

Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con la ciudadanía: “Seguiré trabajando por un mejor Juárez, donde las corporaciones estén al servicio de la gente y no al servicio de intereses políticos. La seguridad no puede ni debe politizarse, la seguridad debe garantizarse”.

Desde nuestra trinchera, reafirmo mi compromiso de trabajar por un Juárez más seguro, con policías profesionales y confiables, porque la seguridad de las familias merece respeto, unidad y verdadero compromiso.

