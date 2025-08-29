Llama Luisa María Alcalde a trabajar casa por casa

Publicidad - LB2 -

El llamado de la dirigente Nacional de Morena incluye a respetar los tiempos, y obvio, a ganar las encuestas al interior del movimiento.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luisa María Alcalde Luján, presidenta Nacional de Morena, comentó sobre la estrategia de su partido para las próximas elecciones rumbo al 2027, e hizo un llamado a los aspirantes a que esperen los tiempos, y a que trabajen desde abajo.

Los llamó a trabajar, casa por casa, hablando directamente con la gente.

“Este enfoque, desde abajo, es prioritario en el marco de las elecciones venideras”, dijo.

Estableció que la estrategia de contacto directo con los ciudadanos en sus hogares es vista como una obligación constante, más allá de la época electoral.

“Hacer campaña de esta manera es fundamental para conectarse con la ciudadanía”, destacó.

La dirigente de Morena resaltó la importancia de respetar los tiempos electorales establecidos por la ley.

Apuntó que todos los miembros de su partido, incluyendo la dirigencia y los legisladores, deben involucrarse en esta labor de contacto directo con la población.

Apuntó que el objetivo es ganar la confianza de la ciudadanía de manera legítima y cumpliendo con las normativas vigentes.

