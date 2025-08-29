Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 29, 2025 | 16:24
    InicioEstado

    Llama Luisa María Alcalde a trabajar casa por casa

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    El llamado de la dirigente Nacional de Morena incluye a respetar los tiempos, y obvio, a ganar las encuestas al interior del movimiento.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luisa María Alcalde Luján, presidenta Nacional de Morena, comentó sobre la estrategia de su partido para las próximas elecciones rumbo al 2027, e hizo un llamado a los aspirantes a que esperen los tiempos, y a que trabajen desde abajo.

    Los llamó a trabajar, casa por casa, hablando directamente con la gente.

    - Publicidad - HP1

    “Este enfoque, desde abajo, es prioritario en el marco de las elecciones venideras”, dijo.

    Estableció que la estrategia de contacto directo con los ciudadanos en sus hogares es vista como una obligación constante, más allá de la época electoral.

    “Hacer campaña de esta manera es fundamental para conectarse con la ciudadanía”, destacó.

    La dirigente de Morena resaltó la importancia de respetar los tiempos electorales establecidos por la ley.

    Apuntó que todos los miembros de su partido, incluyendo la dirigencia y los legisladores, deben involucrarse en esta labor de contacto directo con la población.

    Apuntó que el objetivo es ganar la confianza de la ciudadanía de manera legítima y cumpliendo con las normativas vigentes.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Reconoce Máynez a Alma Portillo como referente nacional en lucha por el agua

    Durante su participación en la Sesión Plenaria de legisladores de Movimiento Ciudadano, la diputada...
    Juárez / El Paso

    Llega este martes a “Pueblito Mexicano” la Feria de Servicios Profesionales

    El próximo martes 2 de septiembre, miembros de 23 colegios y barras de profesionistas,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.