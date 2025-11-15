Llama Jorge Soto a jóvenes a defender la libertad con responsabilidad y participación ciudadana

Publicidad - LB2 -

El diputado chihuahuense advirtió sobre riesgos a las libertades desde el ámbito federal y llamó a evitar la apatía social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante su participación en el foro nacional “Por la libertad de México”, el diputado federal Jorge Soto Gutiérrez dirigió un mensaje a jóvenes de distintos estados del país en el que hizo un llamado a defender las libertades fundamentales a través de la responsabilidad individual y la participación activa en la vida pública. El legislador panista advirtió que diversas libertades están siendo presionadas desde el ámbito federal, y que la defensa de estos derechos debe comenzar desde la conciencia ciudadana.

Frente a un auditorio conformado principalmente por estudiantes y jóvenes líderes, Soto enumeró una serie de libertades que, afirmó, se han visto comprometidas en los últimos años: la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de culto, económica y de tránsito. “Estos no son temas abstractos ni lejanos”, dijo, “son retrocesos visibles que exigen de todos nosotros una respuesta cívica”.

El legislador chihuahuense recordó que uno de los principios fundacionales del Partido Acción Nacional es el equilibrio entre gobierno y sociedad, citando la frase: “Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario”. En ese sentido, criticó lo que calificó como una creciente concentración del poder en el Gobierno federal, y enfatizó que el papel del Estado debe ser el de facilitador y garante de libertades, no el de controlador.

A lo largo de su intervención, Jorge Soto insistió en que el cambio en México no vendrá exclusivamente desde las instituciones, sino desde la participación comprometida de los ciudadanos, particularmente de las nuevas generaciones. “Los cambios históricos los han impulsado grupos pequeños y decididos; la apatía no puede ser una opción”, remarcó ante los asistentes.

En la parte final de su mensaje, el legislador apeló a la corresponsabilidad generacional para enfrentar los desafíos del país. “Ser libre no es poder hacerlo todo, sino elegir lo que uno quiere hacer con lo que puede hacer… México puede retomar el camino hacia un futuro brillante, pero depende de nosotros”, señaló.

Finalmente, Jorge Soto exhortó a los jóvenes a involucrarse sin temor en los temas públicos, desde espacios de diálogo hasta cargos de representación, y subrayó que la transformación del país es una tarea colectiva. “Juntos sí podemos. Hagámoslo sin miedo, con orgullo, porque este país puede ser mucho mejor de lo que es actualmente”, concluyó.

