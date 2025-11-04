Llama Francisco Sánchez a honrar el legado de Carlos Manzo con valentía y dignidad

Publicidad - LB2 -

El diputado de Movimiento Ciudadano pidió al Congreso no guardar silencio ante el avance del crimen organizado en México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, hizo un llamado enérgico al Congreso del Estado para honrar la memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado recientemente, y mantener vivo su legado de lucha contra el crimen organizado.

Durante su intervención en tribuna, Sánchez expresó: “Yo creo en el México que soñaba Carlos Manzo. Yo creo en el México que no tiene miedo. Yo creo en el México de la dignidad”. Con esas palabras, urgió a las y los legisladores a no guardar silencio y continuar denunciando la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado.

- Publicidad - HP1

El legislador recordó que Carlos Manzo, en su carácter de presidente municipal, alzó la voz en múltiples ocasiones para denunciar que el crimen había penetrado al aparato gubernamental. Esa determinación, dijo, fue lo que lo convirtió en blanco de ataques y, finalmente, le costó la vida.

“Carlos Manzo fue un patriota que decidió enfrentarse a lo peor de México: el crimen organizado. Decidió combatir de frente este flagelo, pidió ayuda, y quien pudo ayudarle lo dejó solo”, declaró Sánchez Villegas al señalar el abandono institucional que enfrentó el alcalde michoacano.

El diputado exhortó al Congreso a no ser omiso ni complaciente ante una realidad que ha cobrado la vida de funcionarios y ha lastimado profundamente a comunidades enteras. Reiteró que es momento de actuar con determinación, sin titubeos ni miedo, para frenar el avance de la criminalidad en México.

“Sigamos luchando por lo que el alcalde Carlos Manzo denunció. Sigamos combatiendo sin titubeos a quienes lastiman sin piedad. Alcemos la voz como él lo hizo, con la mayor dignidad y valentía de no doblegarnos ante los criminales”, sentenció Sánchez, al tiempo que pidió recordar que la defensa de la legalidad y la seguridad debe ser una causa compartida por todos los niveles de gobierno.

El posicionamiento del legislador se da en un contexto nacional marcado por la violencia contra autoridades municipales, muchos de los cuales han sido blanco de amenazas, agresiones y asesinatos por parte del crimen organizado, lo que ha encendido las alarmas sobre la capacidad del Estado para proteger a sus representantes y garantizar el Estado de derecho.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.