Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 16, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 16, 2025 | 13:40
    InicioEstado

    Levanta Cecytech “bandera blanca” en vacunación contra el sarampión

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) alcanzó la cobertura del 100 por ciento de su comunidad educativa, en la campaña de vacunación contra el sarampión.

    Chihuahua, Chih .- El subsistema está conformado por cerca de 17 mil estudiantes y más de 1,500 colaboradores, entre personal docente y administrativo, quienes dieron cumplimiento a la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado.

    Como parte del proceso se realizaron jornadas de inoculación, difusión en redes sociales y campañas informativas internas, así como el registro puntual de seguimiento en los 52 planteles, que se localizan en 35 municipios de la entidad.

    - Publicidad - HP1

    La directora general del Cecytech, Adriana Ruiz, reconoció la colaboración del personal secretarías de Educación y Deporte, y de Salud, para inmunizar a la totalidad del alumnado y del personal.

    “Alcanzar el 100 por ciento de cobertura muestra la responsabilidad y unión de nuestra comunidad. Agradezco el respaldo del Gobierno del Estado por este tipo de acciones, que protegen lo más valioso que tenemos: la salud de nuestros estudiantes”, expresó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:42:26
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 047 | Habladas a la 4T

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Desde ADN Studio, David Gamboa...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Convocan a la Marcha por Jesús

    Este próximo sábado 18 de octubre, a las 5:00 de la tarde, se llevará...
    Telón

    Lanzan convocatoria para la VIII edición de GisArte dedicada al cuidado del medio ambiente

    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) abrió la convocatoria para...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.