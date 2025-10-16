Levanta Cecytech “bandera blanca” en vacunación contra el sarampión

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) alcanzó la cobertura del 100 por ciento de su comunidad educativa, en la campaña de vacunación contra el sarampión.
Chihuahua, Chih .- El subsistema está conformado por cerca de 17 mil estudiantes y más de 1,500 colaboradores, entre personal docente y administrativo, quienes dieron cumplimiento a la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado.
Como parte del proceso se realizaron jornadas de inoculación, difusión en redes sociales y campañas informativas internas, así como el registro puntual de seguimiento en los 52 planteles, que se localizan en 35 municipios de la entidad.
La directora general del Cecytech, Adriana Ruiz, reconoció la colaboración del personal secretarías de Educación y Deporte, y de Salud, para inmunizar a la totalidad del alumnado y del personal.
“Alcanzar el 100 por ciento de cobertura muestra la responsabilidad y unión de nuestra comunidad. Agradezco el respaldo del Gobierno del Estado por este tipo de acciones, que protegen lo más valioso que tenemos: la salud de nuestros estudiantes”, expresó.
