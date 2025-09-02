Lanza SEyD estrategia para fortalecer la formación continua en educación básica

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de su Subsecretaría de Educación Básica, ha iniciado la Estrategia Estatal de Formación Continua para Educación Básica 2025. Esta iniciativa se implementa en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar las capacidades de los educadores y del personal de apoyo en el ámbito educativo.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – El propósito central de esta estrategia es fortalecer las habilidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales de maestras, maestros y personal técnico docente. Se busca garantizar procesos de enseñanza-aprendizaje más efectivos para niñas, niños y adolescentes, promoviendo principios de inclusión, equidad y excelencia en la educación.

En la primera jornada de esta estrategia, participaron 250 figuras educativas que se integraron en diversas acciones de formación. Estas incluyen un curso de 20 horas sobre orientación y movilidad para alumnos con discapacidad visual, un diplomado de 180 horas en literacidad crítica y pedagogía por proyectos, un curso de 20 horas sobre Lengua de Señas Mexicana y un taller de 30 horas que busca fortalecer la conexión entre la escuela y las familias.

- Publicidad - HP1

Las sedes de estas acciones formativas se distribuyen principalmente en Ciudad Juárez, donde se llevan a cabo la mayoría de los cursos y talleres. Esta distribución permite una mayor accesibilidad para los educadores que buscan mejorar sus competencias y adaptarse a las necesidades actuales del sistema educativo.

Las acciones formativas están alineadas con las líneas temáticas prioritarias establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto asegura que la estrategia no solo responda a los retos actuales del magisterio, sino que también contribuya a la construcción de una educación de calidad y equitativa en el estado.

Con esta iniciativa, la SEyD reafirma su compromiso con la mejora continua de la educación básica, buscando que cada educador cuente con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del entorno educativo actual y así ofrecer una enseñanza que beneficie a todos los estudiantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.