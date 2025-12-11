Lanza SEyD convocatoria para el concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

Publicidad - LB2 -

Buscan promover la participación democrática y cívica en estudiantes de primaria.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Gobierno del Estado de Chihuahua lanzó la convocatoria oficial para participar en el concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”, una iniciativa que busca fomentar en las niñas y los niños el interés por la vida pública, los valores cívicos y la participación democrática desde temprana edad.

El titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó que este programa ha logrado consolidarse como una experiencia formativa única, al permitir que estudiantes de sexto grado de Primaria conozcan de cerca el funcionamiento del gobierno estatal y vivan la responsabilidad de tomar decisiones por el bien común. Agradeció el acompañamiento del Instituto Estatal Electoral (IEE), que participa activamente en la organización y supervisión del proceso.

Gutiérrez Dávila subrayó también el papel esencial que desempeña el personal docente en esta convocatoria, ya que son las maestras y maestros quienes postulan a las y los estudiantes destacados, no solo por su desempeño académico, sino también por su participación en actividades deportivas, artísticas y sociales, así como por sus valores de liderazgo y compromiso con la comunidad escolar.

La convocatoria ya está abierta y el registro de participantes se realizará a través del Sistema de Información Educativa (SIE) en el sitio web https://sie.chihuahua.gob.mx, con fecha límite al viernes 6 de febrero de 2026.

La selección se llevará a cabo mediante un proceso de insaculación el jueves 26 de febrero, a través de un sistema electrónico aleatorio que garantiza imparcialidad y representatividad.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, explicó que en la asignación de los cargos infantiles se consideran criterios como la equidad de género, la representatividad regional, el subsistema educativo al que pertenece cada estudiante y la inclusión de niñas y niños de comunidades indígenas, migrantes, menonitas y de zonas atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

El programa contempla que el jueves 30 de abril las y los seleccionados asuman de manera simbólica las funciones de sus homólogos en el Gobierno del Estado, integrándose a las actividades oficiales del día como parte del Gabinete Infantil 2026. Esta vivencia tiene como fin que los participantes comprendan la importancia del servicio público y el compromiso que conlleva representar a la ciudadanía.

Desde su primera edición en 2006, este concurso ha buscado fortalecer la cultura democrática en las nuevas generaciones. Tan solo en la edición 2025, participaron mil 799 alumnas y alumnos de sexto grado de Primaria de todos los municipios del estado, lo que demuestra el interés creciente por parte de la comunidad escolar en iniciativas que vinculan educación y civismo.

