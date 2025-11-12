Lanza Gobierno del Estado programa de descuentos “Todos Pagamos el Agua”

Publicidad - LB2 -

Usuarios podrán acceder a reducciones de hasta el 100% en multas y recargos desde el 15 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fomentar la regularización de adeudos y fortalecer la infraestructura hídrica en Chihuahua, el Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), puso en marcha el programa de descuentos “Todos Pagamos el Agua”, una estrategia que busca incentivar la corresponsabilidad ciudadana en el uso y pago del servicio de agua potable.

El programa estará vigente del 15 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 para usuarios domésticos, mixtos y comerciales; mientras que para usuarios públicos, como escuelas y edificios gubernamentales, se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027.

Entre los beneficios que contempla, se encuentran descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos, y de hasta el 90 por ciento en conceptos de Agua, Drenaje y Saneamiento (ADS). Para usuarios públicos, estos descuentos pueden alcanzar hasta el 99 por ciento.

La iniciativa será implementada de forma coordinada con las Juntas Municipales (JMAS) y Rurales (JRAS) de Agua y Saneamiento en todo el estado, lo que permitirá que cada organismo operador establezca sus porcentajes específicos de descuento dentro de los márgenes fijados por la JCAS. Esto garantizará que la población de todos los municipios pueda beneficiarse del programa según su contexto y necesidades.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, señaló que este esfuerzo busca no solo apoyar la economía de las familias chihuahuenses, sino también fortalecer la gestión sostenible del agua. “Cumplir con el pago del agua nos permite invertir en pozos, redes modernas, plantas tratadoras y tuberías nuevas, para garantizar un servicio continuo y de calidad, especialmente en zonas donde aún no llega de forma regular”, explicó.

Además, el programa contempla facilidades de pago a través de convenios que podrán realizarse en una sola exhibición o en plazos de hasta un año, dependiendo del tipo de usuario y del periodo del adeudo. Esta medida permitirá que personas con deudas acumuladas tengan opciones accesibles para ponerse al corriente sin comprometer su economía familiar.

Las autoridades estatales destacaron que esta estrategia se enmarca dentro de una política de eficiencia operativa, transparencia y equidad en el servicio de agua potable y saneamiento, y subrayaron que su éxito dependerá también de la voluntad de los usuarios para regularizar su situación.

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a acercarse a sus organismos operadores locales para conocer los detalles, solicitar su descuento y firmar los convenios correspondientes, con el fin de contribuir al mejoramiento del sistema hídrico estatal y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.

