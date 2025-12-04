Lanza Congreso convocatoria para la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2026

Publicidad - LB2 -

Reconocerán con $100,000 y una medalla a quienes aporten al desarrollo académico del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua emitió esta semana la convocatoria oficial para participar en la edición 2026 de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo, un reconocimiento considerado como el máximo galardón estatal en el ámbito educativo. Esta distinción busca premiar proyectos innovadores, con resultados comprobables y con un impacto significativo en el desarrollo académico dentro del territorio estatal.

La convocatoria fue anunciada por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso local, en coordinación con la Secretaría de Educación y Deporte del Poder Ejecutivo. Se invita a personas originarias o residentes del estado que hayan realizado trabajos o experiencias que hayan generado mejoras en la enseñanza, la gestión escolar o la investigación educativa, sin importar el nivel, tipo o modalidad del sistema educativo en el que participen.

El galardón contempla dos categorías: individual y equipo. En ambos casos, el premio consistirá en una medalla conmemorativa y un incentivo económico de 100 mil pesos. La entrega se realizará durante una Sesión Solemne del Congreso del Estado en el mes de mayo, como parte de los actos oficiales por el Día del Maestro.

Durante la presentación de la convocatoria, el diputado Óscar Avitia, presidente de la Comisión legislativa responsable, destacó que el jurado se enfocará en evaluar la calidad e impacto de los trabajos presentados, sin tomar en cuenta la trayectoria o antigüedad de las personas postulantes. En ese sentido, hizo un llamado a docentes de todo el estado a participar, subrayando que este reconocimiento está abierto a cualquier nivel educativo y no está condicionado por la situación laboral del participante.

Por su parte, el diputado Carlos Olson, secretario de la misma comisión, enfatizó la importancia de recuperar el valor de la evaluación educativa y reconocer la labor docente como un acto de vocación y compromiso con el país. En el mismo tono, Arturo Parga, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, agradeció a los medios y autoridades presentes por su papel en la difusión de esta convocatoria, destacando el compromiso institucional con la mejora educativa en Chihuahua.

Las y los interesados deberán entregar su documentación, que incluye un informe detallado del proyecto y evidencias digitales, en las oficinas del Congreso del Estado o enviarla al correo electrónico [email protected] antes del 26 de marzo de 2026. Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por especialistas de los ámbitos educativo, cultural y científico.

Para más información, se puede consultar la convocatoria completa en https://www.congresochihuahua.gob.mx, acudir a la sede del Congreso en calle Libertad #9 en la ciudad de Chihuahua, o comunicarse a los teléfonos 01-800-220-6848 o 614-412-3200, extensión 25068.

