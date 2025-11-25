Lanza Alma Portillo campaña “Por un Chihuahua Nuevo” con motivo de su primer informe

Publicidad - LB2 -

La diputada de Movimiento Ciudadano destaca avances en agua potable, sistema de cuidados e igualdad sustantiva.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Alma Portillo, diputada local por Hidalgo del Parral, lanzó oficialmente su campaña de informe legislativo bajo el lema “Por un Chihuahua Nuevo”, con la cual presenta los principales resultados de su primer año de trabajo en el Congreso del Estado, enfocándose en temas que —afirma— impactan directamente en la vida cotidiana de las familias chihuahuenses.

En un mensaje difundido este 25 de noviembre, Portillo aseguró que ser diputada ha sido “la responsabilidad más grande” en su carrera en el servicio público, y refrendó su compromiso de mantenerse cercana a las causas ciudadanas. “He dedicado todas mis fuerzas a luchar por lo que sí importa, por lo que a ti te importa”, expresó.

Entre los temas destacados del informe, la legisladora parralense subrayó su labor en la defensa del derecho al agua en Parral, una de las principales preocupaciones de la región. Señaló que ha promovido iniciativas para rehabilitar la red hidráulica, atender fugas y drenajes colapsados, así como explorar nuevas fuentes de abasto y métodos de captación pluvial para enfrentar la crisis hídrica en comunidades afectadas.

Otro de los ejes de su agenda ha sido el impulso a un Sistema Estatal de Cuidados, con propuestas legislativas orientadas a reconocer el trabajo de cuidado que realizan familias y personas cuidadoras, especialmente en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa busca generar una red pública de apoyo con infraestructura y servicios específicos para este sector.

En el terreno de la igualdad de género, Portillo informó que ha presentado reformas para sancionar la violencia con sustancias corrosivas —también conocida como violencia ácida—, avanzar en la igualdad salarial entre mujeres y hombres, y fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia. Una de sus propuestas incluye que cada Ayuntamiento cuente con personal especializado y recursos asignados para atender de inmediato casos de violencia familiar o de género.

La diputada también hizo énfasis en mantener un discurso distante de los enfrentamientos partidistas y centrado en el trabajo legislativo. “Mientras los políticos de siempre se destrozan entre ellos, decidí encargarme de lo que sí importa: las personas y sus derechos”, sostuvo, al señalar que su informe no es solo un acto protocolario, sino parte de un compromiso constante con los ciudadanos que representa.

Bajo el lema de “Por un Chihuahua Nuevo”, Alma Portillo plantea una visión centrada en derechos sociales, cercanía comunitaria y reformas prácticas. Su mensaje también apela al electorado que busca nuevas alternativas políticas en un contexto local y nacional marcado por la polarización y el desgaste de los partidos tradicionales.

La difusión de este informe ocurre en medio de una intensa actividad legislativa en Chihuahua, y en la antesala del proceso electoral de 2027, en el que figuras como Portillo podrían proyectarse hacia nuevas responsabilidades políticas dentro de su partido, Movimiento Ciudadano.

