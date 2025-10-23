Movil - LB1A -
    La tercera parte de tu sueldo, te la roba el gobierno con el ISR: Francisco Sánchez

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    “El salario de los trabajadores no puede seguir siendo tratado como botín del gobierno. Hoy, la tercera parte de lo que gana un trabajador se lo roba el gobierno a través del Impuesto Sobre la Renta”, denunció el diputado Francisco Sánchez Villegas, al reiterar su exigencia de eliminar el ISR en los ingresos de los trabajadores.

    Chihuahua, Chih .– El legislador chihuahuense señaló que el ISR se ha convertido en uno de los instrumentos más injustos de recaudación: “Es el impuesto al trabajo, al esfuerzo, a la productividad. Mientras millones de familias apenas logran cubrir sus necesidades básicas, el gobierno les confisca hasta un tercio de su ingreso. Es un atraco institucionalizado que castiga a quienes sí trabajan y producen”.

    Francisco Sánchez, informó que su iniciativa para eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta en aguinaldo, utilidades y horas extra ya fue aprobada en Comisiones del Congreso del Estado.

    “El aguinaldo no es un lujo, es un derecho. Las utilidades no son un privilegio, son el reconocimiento al trabajo bien hecho. Las horas extra son sacrificio, son el esfuerzo de quien quiere trabajar más para salir adelante. Ninguno de esos esfuerzos debe ser castigado con impuestos”, enfatizó.

