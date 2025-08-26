La presidenta del Congreso de Chihuahua premia a jóvenes destacados en su comunidad

Publicidad - LB2 -

La presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Elizabeth Guzmán Argueta, participó en la entrega del Premio a la Juventud Agustín Melgar 2025. Este galardón tiene como objetivo reconocer a jóvenes que, a través de su dedicación y esfuerzo, han realizado aportaciones significativas a la comunidad chihuahuense. La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente de celebración y reconocimiento al trabajo de los jóvenes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) .- Durante su intervención, Guzmán Argueta subrayó la importancia de premiar a la juventud por su dedicación en el ámbito académico y laboral. Afirmó que este tipo de reconocimientos fomenta una cultura de esfuerzo y excelencia entre los jóvenes, al mismo tiempo que les proporciona visibilidad y reconocimiento. Este impulso puede inspirar a otros jóvenes a seguir sus pasos y contribuir al bienestar de Chihuahua.

La presidenta del Congreso hizo un llamado a los jóvenes para que continúen siendo un ejemplo a seguir y se conviertan en fuentes de inspiración para sus pares. Les instó a desarrollarse en las áreas que les apasionen y a poner en alto el nombre de Chihuahua. Este mensaje busca motivar a la juventud a involucrarse activamente en sus comunidades y a ser agentes de cambio.

- Publicidad - HP1

Guzmán Argueta también destacó que acciones como estas generan un sentido de pertenencia y orgullo por la ciudad. Al reconocer el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes, se les motiva a participar en actividades comunitarias, lo que contribuye al desarrollo social y cultural de la región.

Los ganadores del Premio a la Juventud Agustín Melgar 2025 fueron seleccionados en diversas categorías. En el ámbito educativo, los galardonados fueron Samantha Monge y Santiago Mar. En la categoría de ciencia, investigación y medio ambiente, los premios fueron otorgados a Paola Ortiz y Fernanda Arreguín. Asimismo, Alexa Natalia Gómez y Héctor Gael García fueron reconocidos por su creatividad, arte y emprendimiento.

Por otro lado, Grisel Portillo y Tadeo Madrid recibieron el premio por su liderazgo comunitario y cívico, mientras que Yahir Ostos fue reconocido por su excelencia académica y científica. Finalmente, Arely Jiménez y Claudia Kareli Reyes fueron premiadas por su innovación, emprendimiento y contribuciones en el ámbito literario. Estos jóvenes son un ejemplo del potencial que tiene la juventud chihuahuense para impactar positivamente en su comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.