La diputada Yesenia Reyes promueve servicios para la comunidad en Buenaventura

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Yesenia Reyes, participó en la Feria de Servicios organizada por el Gobierno del Estado en Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura. Este evento tuvo como objetivo proporcionar a los habitantes acceso a una variedad de apoyos y beneficios que buscan mejorar su calidad de vida.

Buenaventura, Chih. (ADN/Staff) .- Durante la jornada, se ofrecieron múltiples servicios, entre los que se incluyen la entrega de despensas, materiales para construcción y programas de descuento. Además, los asistentes pudieron realizar trámites del Registro Civil, obtener constancias de antecedentes penales, y acceder a servicios de vacunación. También se llevaron a cabo actividades como la donación de lentes, cortes de cabello y la entrega de árboles, todo con el fin de fomentar el bienestar de la comunidad.

Un aspecto destacado de la feria fue la atención a grupos vulnerables. Se ofrecieron apoyos específicos para personas con discapacidad y adultos mayores, así como la afiliación al programa MediChihuahua y la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”. Estas iniciativas son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que todos los sectores de la población tengan acceso a recursos esenciales.

Yesenia Reyes enfatizó la relevancia de estas acciones, que permiten acercar de manera directa los servicios y programas a las familias de la región. La legisladora reafirmó su compromiso de seguir gestionando y colaborando con el Gobierno del Estado, liderado por la gobernadora Maru Campos Galván, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito 01.

La Feria de Servicios no solo representa una oportunidad para que los ciudadanos accedan a beneficios inmediatos, sino que también fortalece la relación entre la comunidad y sus representantes. Este tipo de eventos son fundamentales para fomentar un sentido de pertenencia y participación activa entre los habitantes.

En conclusión, la labor de la diputada Yesenia Reyes y el Gobierno del Estado en la realización de la Feria de Servicios es un claro ejemplo de cómo se pueden implementar acciones concretas que impacten positivamente en la vida diaria de los ciudadanos, promoviendo así el bienestar y la cohesión social en Buenaventura.

