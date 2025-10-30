Junto a trabajadores de Uber, Francisco Sánchez demanda a la Guardia Nacional frenar cacería de trabajadores en aeropuertos

Publicidad - LB2 -

Conductores de plataformas digitales manifestaron su respaldo a la exigencia del diputado Francisco Sánchez Villegas para que la Guardia Nacional cese las detenciones ilegales y el acoso a choferes de Uber en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y en otras terminales del país.

Chihuahua, Chih .- Desde el Congreso del Estado los trabajadores se sumaron a la demanda del legislador de Movimiento Ciudadano para exigir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, así como a la Guardia Nacional para acatar la resolución judicial y frenar de manera inmediata las detenciones ilegales en los aeropuertos.

“No vamos a permitir que se criminalice el trabajo honesto. La Guardia Nacional no está por encima de la ley. Su deber es proteger a los ciudadanos, no hostigarlos. Vamos a obligar a este gobierno de Morena a respetar la resolución definitiva para que los trabajadores de Uber puedan brindar sus servicios en aeropuertos”, sentenció el diputado Francisco Sánchez.

Francisco Sánchez subrayó que este caso es un ejemplo más de cómo el centralismo y el abuso de poder afectan la libertad económica de los chihuahuenses, y reiteró que desde el Congreso del Estado se mantendrá la defensa jurídica y política de todos los trabajadores que viven del esfuerzo diario.

“Ni un abuso más. Ni un chihuahuense más detenido por ganarse la vida dignamente. Este es un gobierno que persigue al que trabaja y protege al que roba”, concluyó.

