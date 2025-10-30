Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 30, 2025 | 12:50
    InicioEstado

    Junto a trabajadores de Uber, Francisco Sánchez demanda a la Guardia Nacional frenar cacería de trabajadores en aeropuertos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Conductores de plataformas digitales manifestaron su respaldo a la exigencia del diputado Francisco Sánchez Villegas para que la Guardia Nacional cese las detenciones ilegales y el acoso a choferes de Uber en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y en otras terminales del país.

    Chihuahua, Chih .- Desde el Congreso del Estado los trabajadores se sumaron a la demanda del legislador de Movimiento Ciudadano para exigir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, así como a la Guardia Nacional para acatar la resolución judicial y frenar de manera inmediata las detenciones ilegales en los aeropuertos.

    “No vamos a permitir que se criminalice el trabajo honesto. La Guardia Nacional no está por encima de la ley. Su deber es proteger a los ciudadanos, no hostigarlos. Vamos a obligar a este gobierno de Morena a respetar la resolución definitiva para que los trabajadores de Uber puedan brindar sus servicios en aeropuertos”, sentenció el diputado Francisco Sánchez.

    - Publicidad - HP1

    Francisco Sánchez subrayó que este caso es un ejemplo más de cómo el centralismo y el abuso de poder afectan la libertad económica de los chihuahuenses, y reiteró que desde el Congreso del Estado se mantendrá la defensa jurídica y política de todos los trabajadores que viven del esfuerzo diario.

    “Ni un abuso más. Ni un chihuahuense más detenido por ganarse la vida dignamente. Este es un gobierno que persigue al que trabaja y protege al que roba”, concluyó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En Los Analistas ADN, David...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Rinden homenaje a “Tin Tan” con altar de muertos en Pueblito Mexicano

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, con motivo de...
    México

    Primer tramo de la Línea K se inaugurará en noviembre

    El tramo Roberto Ayala-Dos Bocas de la Línea FA tiene un avance del 44.28...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.