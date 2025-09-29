Movil - LB1 -
    septiembre 29, 2025 | 14:01
    Vive la 19ª edición de “Gran Travesura por Dunas” en Samalayuca

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través del Buró de Convenciones de Chihuahua, invita a la comunidad juarense a disfrutar en familia la decimonovena edición de Gran Travesura por Dunas, un evento recreativo y de aventura para vehículos 4×4, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en las Dunas de Samalayuca.

    Ciudad Juárez, Chih .- La coordinadora del Buró de Convenciones Marisol Mendoza, explicó que el objetivo principal es resaltar las riquezas naturales y turísticas de Ciudad Juárez, al mismo tiempo que se fomenta la convivencia familiar y el turismo de aventura en la región.

    Añadió que esta actividad generará una derrama económica estimada en 300 mil pesos para la frontera, principalmente en los sectores de gastronomía, hotelería y actividades culturales, lo que impactará positivamente en la economía local.

    Enrique Chávez, organizador del evento, destacó que la Gran Travesura por Dunas también busca consolidar a Ciudad Juárez como destino de turismo alternativo, donde el desierto se convierte en un escenario único para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades extremas.

    El programa incluye un car show previo a la salida en caravana hacia Samalayuca, la instalación de un campamento familiar con actividades recreativas, reuniones de convivencia, paseos y una travesía de hasta 25 kilómetros a bordo de los vehículos 4×4 por las dunas.

    En esta edición, se espera la participación de hasta 350 vehículos y asistentes provenientes no solo del estado de Chihuahua, sino también de otras entidades de la República Mexicana y de Estados Unidos.

    La entrada es completamente gratuita, con acceso a todas las actividades familiares.

    Para conocer más detalles, pueden consultar la página oficial a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/14JzxVRxJu1/?mibextid=wwXIfr

