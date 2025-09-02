Movil - LB1 -
    septiembre 2, 2025
    Visitó el administrador de la Aduana Fronteriza al Presidente Pérez Cuéllar

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar tuvo una reunión de cortesía con el coronel Octavio Othón López Pérez, administrador de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, quien lo visitó esta tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre los trabajos coordinados entre el Gobierno Municipal y la autoridad aduanera.

    “Fue una visita social, el alcalde me dio un recibimiento muy cálido y muy amable, aquí estamos presentes para tener una interrelación con las autoridades, ya que esto coadyuva para beneficio de la población”, expresó el coronel.

    El alcalde le obsequió al funcionario federal una botella de vino que se produce en este municipio.

    La reunión se llevó a cabo en el despacho del alcalde, ubicado en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia Municipal).

