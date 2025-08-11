Movil - LB1 -
    Visitan niñas y niños de la Veraneada “Kilómetros de Paz” la SDHyBC

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Como parte del cierre de su campamento de verano, niñas y niños de la veraneada Kilómetros de Paz visitaron el Parque Central y las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), donde fueron recibidos por la titular de dicha dependencia, Austria Galindo.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante la visita, la funcionaria los invitó a participar en el evento de cierre del campamento “Líderes Hoy”, dirigido a adolescentes de 7 a 14 años, el cual se llevó a cabo en el Parque Central. Además, como reconocimiento a su participación, los niños acudieron al museo La Rodadora.

    Durante la veraneada Kilómetros de Paz, los menores de edad participaron en talleres de arte, música, deporte y fortalecimiento emocional, en un horario de 9:00 a 14:00 horas en la primaria Socorro Rivera, ubicada en el área de Los Kilómetros.

    Estas actividades se realizaron con el acompañamiento de sus tutores y del equipo de la asociación Paz y Convivencia Social, como parte de un proyecto que busca transformar la escuela en un punto de encuentro comunitario, con espacios abiertos y actividades permanentes.

