Visitan Alcalde y director del CECATI el Puente Internacional Paso del Norte

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y el director general de los Centros de Formación para el Trabajo (CECATI), José Gonzalo Espina Miranda, hicieron una visita simbólica al Puente Internacional Paso del Norte, donde se tomaron una fotografía conmemorativa luego de la firma de un convenio de colaboración entre la institución educativa y el Municipio.

Ciudad Juárez, Chih .- “Es una visita simbólica que aquí el director general quiso hacer por la trascendencia de este programa de Inglés en Marcha y de este convenio que se ha firmado”, expresó el edil, luego de tomarse la fotografía en compañía del funcionario federal y otros invitados.

El alcalde Pérez Cuéllar destacó la trascendencia del programa Inglés en Marcha, impulsado a través de este acuerdo, al señalar que se trata de una acción con gran impacto para la comunidad juarense.

Por su parte, José Gonzalo Espina Miranda agradeció al Gobierno Municipal el respaldo para concretar este esfuerzo conjunto, subrayando la relevancia de la capacitación en el idioma inglés para sectores estratégicos como el del transporte internacional.

“Muchas gracias al Presidente Municipal; es sumamente importante esta especialidad que se está dando para las personas de los vehículos de transporte, sobre todo por las medidas que ha estado implementando Estados Unidos y la reacción inmediata del Gobierno Federal, a través de los municipios, los estados y evidentemente, los CECATIS”, expresó el funcionario federal.

El convenio permitirá fortalecer la formación de trabajadores en áreas clave para la dinámica transfronteriza, con el objetivo de mejorar la competitividad y atender los nuevos requisitos en materia de movilidad y comercio internacional.

