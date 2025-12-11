Visitan al alcalde jugadores de selecciones infantiles de futbol americano

Publicidad - LB2 -

Invitan al Presidente Municipal al partido contra selecciones de Chihuahua tras cancelación de su participación en torneo nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió este jueves a un grupo de jugadores de las selecciones infantiles de futbol americano de Ciudad Juárez, quienes acudieron al encuentro para invitarlo al partido amistoso que sostendrán el próximo sábado 13 de diciembre contra representativos de la capital del estado, en el Estadio 20 de Noviembre.

Durante la visita, el alcalde les expresó su respaldo y el del Gobierno Municipal, tanto a los niños como a sus familias, reconociendo el esfuerzo que han realizado para seguir adelante a pesar de los contratiempos. “Cuenten con nosotros para lo del juego del fin de semana. Ya veremos cómo le hacemos para lo que les haga falta y si hay oportunidad, los acompañamos. Mucho éxito para todos ustedes”, expresó Pérez Cuéllar.

Juan Pablo Morales Heat, entrenador de la selección U-12 y representante de la Liga Infantil de Futbol Americano de Ciudad Juárez, explicó que los menores habían sido seleccionados para representar a la ciudad en el Cuarto Nacional Tackle de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), a celebrarse en Naucalpan, Estado de México, sin embargo, no pudieron asistir debido a un presunto fraude por parte de una agencia de viajes.

Morales indicó que fueron alrededor de 69 niños, distribuidos en las categorías U-10, U-12 y U-14, quienes se quedaron sin participar en el torneo nacional, a pesar de estar inscritos y contar con todo el equipo listo, incluidos uniformes que finalmente no pudieron usar. Ante esta situación, entrenadores y padres de familia organizaron de manera conjunta un partido especial contra tres selecciones de Chihuahua capital, que sí asistieron al evento nacional.

“El objetivo es que nuestros niños tengan una experiencia deportiva significativa, a pesar del desafortunado incidente. Los uniformes están listos, los niños han entrenado con dedicación, y este partido es una oportunidad para que puedan mostrar su talento”, señaló el entrenador, quien agradeció la disposición del alcalde y del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), a cargo de Osvaldo Rivas, por respaldar la organización del evento.

El partido de este sábado no solo permitirá a los jugadores competir y aprovechar su preparación, sino que también busca reforzar el espíritu de equipo y la resiliencia ante las adversidades. Los entrenadores han reiterado que lo importante es mantener a los menores motivados, activos y respaldados por sus comunidades.

Las familias de los jugadores también estuvieron presentes en la reunión, donde expresaron su agradecimiento por el acompañamiento institucional. De igual forma, hicieron un llamado a la ciudadanía para apoyar el talento infantil local y asistir al encuentro, que promete ser una fiesta deportiva para toda la comunidad juarense.

