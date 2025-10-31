Visita la exposición “Raíces y Recuerdos: Panteón de las Ánimas” en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

Estará disponible hasta el 2 de noviembre con leyendas chihuahuenses y altares tradicionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el Gobierno del Estado invitó a las familias de Ciudad Juárez a recorrer la exposición “Raíces y Recuerdos: Panteón de las Ánimas”, instalada en el lado oriente del Parque Central, donde se exhiben altares y representaciones de leyendas tradicionales del estado de Chihuahua.

La muestra estará abierta al público todos los días hasta el domingo 2 de noviembre, en un horario de 16:00 a 22:00 horas.

La exposición forma parte de una estrategia cultural para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con sus raíces y fomentar el reconocimiento de las tradiciones locales.

En total, se montaron 16 altares y tumbas temáticas, elaborados por dependencias estatales con elementos representativos de la festividad, como flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, fotografías y objetos conmemorativos.

Cada altar fue diseñado con base en leyendas originarias del estado, muchas de ellas poco conocidas pero transmitidas de generación en generación en diversas regiones de Chihuahua.

Entre las historias representadas se encuentran “Los fantasmas del Cerro de la Muerte”, “La leyenda del Muégano”, “La novia del monumento”, “Terror en el Carrusel”, y “La muchacha del velo blanco”.

También se presentan relatos más populares como “La Pascualita”, conocida por la leyenda urbana del maniquí en la tienda de novias en el centro de Juárez; así como “El Vampiro Juarense”, “La planchada” y “La abuela enlutada”, entre otros.

Estas historias fueron seleccionadas por su arraigo en la memoria colectiva local y su capacidad para generar reflexión sobre la muerte desde una perspectiva cultural.

Como parte de la experiencia, se habilitó un espacio denominado “Mensajes al cielo”, donde las y los visitantes pueden escribir dedicatorias, pensamientos o recuerdos dirigidos a sus seres queridos fallecidos, contribuyendo a la atmósfera íntima y emotiva que caracteriza esta conmemoración tradicional.

La iniciativa también busca fomentar la apropiación del espacio público a través de actividades culturales que convoquen a la comunidad, especialmente en fechas significativas como el Día de Muertos, que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El Gobierno del Estado extendió la invitación a toda la población para participar en esta actividad gratuita, que ofrece una oportunidad para honrar la memoria, preservar las leyendas locales y fortalecer el sentido de identidad entre los habitantes de Ciudad Juárez y sus visitantes.

