    octubre 2, 2025 | 17:17
    octubre 2, 2025 | 17:17
    Visita la Casa de Terror “El Sótano” en el Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con motivo de la celebración de Halloween, se invita a la comunidad juarense a disfrutar de una experiencia de suspenso y adrenalina con la Casa de Terror “El Sótano”, que abrirá sus puertas del 10 al 31 de octubre en las instalaciones del Parque Central Oriente.

    Ciudad Juárez, Chih .- Esta propuesta busca ofrecer al público una vivencia inmersiva y emocionante a través de un recorrido que combina actuación, efectos especiales, ambientación y sonido, con el objetivo de generar sensaciones intensas como miedo, suspenso y sorpresa en un ambiente seguro y controlado.

    La Casa de Terror “El Sótano” estará abierta los viernes, sábados y domingos de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, con un costo de 50 pesos por persona.

    Esta atracción está pensada para jóvenes y adultos, y se recomienda el acceso a partir de los 12 años de edad, para garantizar que la experiencia sea adecuada para el público.

