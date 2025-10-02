Visita la Casa de Terror “El Sótano” en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

Con motivo de la celebración de Halloween, se invita a la comunidad juarense a disfrutar de una experiencia de suspenso y adrenalina con la Casa de Terror “El Sótano”, que abrirá sus puertas del 10 al 31 de octubre en las instalaciones del Parque Central Oriente.

Ciudad Juárez, Chih .- Esta propuesta busca ofrecer al público una vivencia inmersiva y emocionante a través de un recorrido que combina actuación, efectos especiales, ambientación y sonido, con el objetivo de generar sensaciones intensas como miedo, suspenso y sorpresa en un ambiente seguro y controlado.

La Casa de Terror “El Sótano” estará abierta los viernes, sábados y domingos de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, con un costo de 50 pesos por persona.

- Publicidad - HP1

Esta atracción está pensada para jóvenes y adultos, y se recomienda el acceso a partir de los 12 años de edad, para garantizar que la experiencia sea adecuada para el público.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.