Visita este fin de semana la exposición de altares en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

Permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih .- Como parte de las actividades por la celebración del Día de Muertos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, inauguró la exposición de altares y tumbas “Raíces y Recuerdos: Panteón de las Ánimas” en el Parque Central Oriente.

Durante el acto protocolario, el titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, destacó la importancia de este tipo de actividades que fomentan la preservación de las tradiciones mexicanas, para fortalecer el tejido social y promover la unión familiar mediante expresiones culturales.

- Publicidad - HP1

Reiteró que estas iniciativas impulsadas por la administración de la gobernadora Maru Campos, permiten a las y los servidores públicos de las distintas dependencias del Estado mostrarse como agentes de cambio, comprometidos con el servicio público a través de la cultura.

Cada uno de los altares y tumbas elaborados por las instancias participantes representó leyendas originarias de Chihuahua, con el propósito de rescatar la memoria histórica y el legado cultural de la entidad.

Las ofrendas incluyen elementos característicos de esta tradición como flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, fotografías, alimentos y objetos alusivos a los personajes conmemorados.

Entre las leyendas representadas se encuentran “Los fantasmas del Cerro de la Muerte”, realizada por la Secretaría de Hacienda, y “La leyenda del Muégano”, a cargo de la Representación de la Oficina de Gubernatura.

Otras dependencias presentaron historias como “La novia del monumento”, “La Pascualita”, “Terror en el Carrusel”, “La muchacha del velo blanco”, “Salón de baile El Ruidoso” y “La niña de la antigua presidencia municipal”.

Además de “Mercado Juárez”, “Vampiro Juarense”, “El hombre de piedra”, “Loco police”, “La planchada”, “La abuela enlutada”, “El sepulturero” y “El panteón de los niños”.

La exposición permanecerá abierta al público del 30 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 19:00 a 22:00 horas, en las instalaciones del Parque Central Oriente, donde las y los asistentes podrán disfrutar de pan de muerto y chocolate caliente como parte de la experiencia.

Las 16 dependencias participantes también donaron insumos de limpieza a más de 100 casas hogar de la región, en apoyo a las comunidades más vulnerables y como muestra del compromiso social de las y los trabajadores del Gobierno del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.