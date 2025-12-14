Visita Claudia Sheinbaum Hospital Regional del IMSS y supervisa proyectos educativos en Juárez

Publicidad - LB2 -

La presidenta recorrió instalaciones de salud y dialogó con estudiantes del CBTIS 291 durante su gira por la frontera

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de su agenda dominical en Ciudad Juárez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una visita al Hospital Regional Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recientemente inaugurado y ubicado sobre la avenida Vicente Guerrero, además de supervisar avances en proyectos educativos y sociales en la ciudad.

La mandataria arribó por la mañana a las instalaciones del hospital, donde llevó a cabo un recorrido de carácter privado, sin atención a medios de comunicación. Posteriormente, se contempló también una visita a uno de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, que se construye en el suroriente de esta ciudad fronteriza.

De manera paralela, a través de sus redes sociales, Sheinbaum compartió imágenes y videos de su encuentro con estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 291, plantel que forma parte del nuevo modelo educativo y que se prevé entre en operaciones en febrero próximo.

“Estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa. Hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, platicamos con jóvenes que estudian en el nuevo CBTIS; estrenarán plantel en febrero”.

En los materiales difundidos se observa a la presidenta dialogando con alumnas y alumnos, tomándose fotografías y recorriendo las instalaciones del plantel, que aún se encuentra en proceso de consolidación. Durante esta actividad también participó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien la mandataria federal entregó apoyos de la Beca Universal Benito Juárez.

Las actividades de la presidenta en Ciudad Juárez incluyen además la supervisión de diversas obras estratégicas que se desarrollan en la frontera con Estados Unidos, como parte de la agenda federal en materia de infraestructura, salud y educación.

La visita se enmarca en una gira de trabajo enfocada en programas sociales, fortalecimiento de servicios públicos y ampliación de la cobertura educativa, particularmente en regiones con alta demanda poblacional como Ciudad Juárez.

