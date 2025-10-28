Vendrá Paola Rojas a impartir conferencia en fiesta de los hoteleros

Publicidad - LB2 -

Rogelio González Alcocer, presidente de la asociación, informó que la celebración se realizará este miércoles a las 3:00 de la tarde en el Salón Alameda del Hotel El Paseo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, celebrará su 75 aniversario con la presencia de la periodista Paola Rojas, quien ofrecerá una conferencia magistral intitulada “Trump: Impacto de sus políticas en la frontera”.

“Hemos invitado a representantes del sector turístico, autoridades municipales y estatales, así como invitados especiales del ámbito empresarial”, dijo.

González Alcocer dijo que la charla de Paola Rojas les aportará una visión nacional e internacional sobre los retos que enfrenta la región fronteriza, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y ante la cercanía del Tratado Comercial, que se llevará a efecto en el 2026.

“Es un honor contar con una periodista de su talla en una fecha tan importante para nuestro gremio”, expresó el dirigente hotelero.

Resaltó que el 75 aniversario de la Asociación de Hoteles y Moteles representa una oportunidad para reflexionar sobre la evolución del sector en la frontera, así como para fortalecer la unidad y el compromiso con la calidad en el servicio y la atención al visitante.

“Han sido décadas de esfuerzo, inversión y trabajo conjunto”, expresó.

“Este aniversario es también un reconocimiento a todas las personas que han contribuido al crecimiento del turismo en nuestra ciudad”, añadió.

El presidente de la asociación señaló que se espera la asistencia de más de 350 invitados, y que el evento marcará un hito para el sector hotelero de Ciudad Juárez.

