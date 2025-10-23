Velan restos de Sixto Duarte Jáquez en la funeraria

Publicidad - LB2 -

Se desconoce si el exgobernador, César Duarte, acudirá a la funeraria para despedir a su hermano.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La tarde de este jueves arribó a la capilla de la Funeraria Perches el cuerpo de Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador César Duarte Jáquez, quien falleció el pasado 21 de octubre a causa de una enfermedad renal crónica.

El lugar comenzó a recibir a decenas de personas que se acercaron para dar el último adiós; entre abrazos, oraciones y recuerdos, los asistentes destacaron la calidad humana de Duarte Jáquez y su compromiso con la comunidad chihuahuense.

Su hijo, Sixto Duarte Álvarez, expresó que su padre fue un hombre ejemplar, querido por muchos.

“Fue un gran hombre que dejó huella en muchas personas”, expresó.

“Fue el mejor padre que me pudo haber tocado”, dijo visiblemente conmovido.

Personas cercanas a la familia indicaron que la decisión dependerá de su situación legal y de las condiciones de traslado.

Durante la tarde, un sacerdote ofició una oración en memoria de Sixto Duarte Jáquez, en la que se pidió por el descanso eterno de su alma y fortaleza para su familia.

El viernes a las 13:00 horas, se celebrará una misa en la iglesia Señor de la Misericordia, tras la cual los restos serán cremados.

