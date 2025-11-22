Varini y Solari chocan por el último boleto a cuartos: Juárez y Pachuca definen pase en el play-in

Publicidad - LB2 -

El uruguayo busca consolidar su proyecto con Bravos; el argentino va por clasificación exprés con Tuzos tras debutar con victoria.

Ciudad de México (ADN/AFP).— Este domingo, el fútbol mexicano vivirá un duelo de contrastes en el cierre del repechaje del torneo Apertura 2025: Juárez y Pachuca disputan el último boleto a los cuartos de final en el *play-in serie AB, con los entrenadores **Martín Varini* y *Esteban Solari* en polos opuestos de continuidad y contexto.

Juárez, octavo en la fase regular, llega tras caer 3-1 ante Tijuana en la serie A, mientras que Pachuca, noveno, venció por el mismo marcador a los Pumas en la serie B. Ahora se enfrentan por el último lugar disponible en la liguilla, donde Toluca, líder del torneo y campeón defensor, espera rival.

- Publicidad - HP1

Varini: “Nos sobra motivación”

El uruguayo *Martín Varini, de 34 años, es uno de los técnicos revelación del torneo y ha dado identidad a un Juárez que hasta hace un año peleaba por no descender. Tras su eliminación en el repechaje del Clausura 2025, ahora busca llevar al equipo a sus **primeros cuartos de final* desde su ascenso en 2019.

“Nos hemos ganado la oportunidad de tener dos chances para calificar. Aprovecharemos la segunda en casa, ante nuestra gente, donde el equipo ha mostrado muy buenos rendimientos”, aseguró Varini.

Durante la fase regular, Juárez sumó 23 puntos, 15 de ellos como local en el estadio Olímpico Benito Juárez, sede del duelo decisivo.

“La mentalidad que tenemos es lo que nos ha traído hasta aquí. A los que no son de Bravos les cuesta ponerse en nuestra realidad, pero este es nuestro campeonato. Vamos a luchar hasta el final”, afirmó el técnico charrúa.

Varini reconoció la jerarquía del rival, pero no se achica: “Pachuca es un peso pesado de la liga, pero confiamos en nuestro trabajo”.

Solari: “Este equipo tiene mucho para dar”

Por su parte, el argentino *Esteban Solari, con apenas **una semana al frente de los Tuzos, busca sellar una clasificación exprés. Fue nombrado técnico tras la salida de **Jaime Lozano* el 10 de noviembre, y en su debut ya eliminó a los Pumas.

“Son pocos días trabajando, no es mucho lo que pudimos cambiar, pero sí la energía. Dimos este paso chiquito que nos acerca al objetivo”, señaló tras vencer a Pumas.

Solari, de 45 años, dirigió en 2024 al Everton de Chile —también propiedad del Grupo Pachica— y recientemente a Godoy Cruz en Argentina. Su misión es clara: devolver al Pachuca a cuartos de final, con la mira puesta en un nuevo campeonato para una de las instituciones más laureadas del fútbol mexicano.

“Este equipo tiene mucho para dar todavía. Estamos comprometidos con una idea de juego clara, a pesar del poco tiempo”, expresó.

Historial parejo

Desde su primer enfrentamiento en el Apertura 2019, Juárez y Pachuca han disputado 12 partidos oficiales: cuatro victorias para los Tuzos, tres para los Bravos y cinco empates.

Cuartos de final definidos (hasta ahora)

Tigres vs Tijuana

Cruz Azul vs Guadalajara

América vs Monterrey

Toluca vs Ganador Juárez/Pachuca

El duelo entre Bravos y Tuzos se jugará el domingo 24 de noviembre en el estadio Olímpico Benito Juárez, a partido único.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.