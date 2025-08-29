Vacunación contra el sarampión: macrocentros en Juárez garantizan regreso seguro a clases

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Salud, ha anunciado la instalación de macrocentros de vacunación en diversas ciudades del estado durante el fin de semana previo al inicio del ciclo escolar. Esta iniciativa tiene como objetivo aplicar el biológico contra el sarampión, asegurando que las niñas y niños regresen a clases protegidos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- En la capital del estado, las actividades de vacunación se llevarán a cabo el sábado 30 y domingo 31 de agosto en varios puntos estratégicos. Los lugares seleccionados incluyen el Centro de Convenciones, la Facultad de Medicina, el Campus Norte de la UACH y el Polideportivo Sur.

El horario de atención será de 9:00 a 17:30 horas, permitiendo así que los padres puedan llevar a sus hijos en un horario conveniente.

En la ciudad de Delicias, la vacunación se realizará en tres sucursales de Alsuper: Fundadores, Sur y Algodoneros, también durante el mismo fin de semana y en el mismo horario.

Por su parte, en Ciudad Juárez, el Gran Estadio Juárez será uno de los puntos clave, donde la vacunación se llevará a cabo de 17:00 a 20:30 horas, además de otros módulos en lugares como el Parque Central y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

El programa de vacunación no se limita a las grandes ciudades. En Parral, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep) será un sitio de vacunación el 30 de agosto, mientras que las tiendas Alsuper y Walmart también ofrecerán el servicio en horarios específicos.

En Cuauhtémoc, se habilitarán dos centros comunitarios para la inoculación, garantizando así el acceso a la vacuna en diferentes localidades.

Además, en Nuevo Casas Grandes se establecerán varios puntos de vacunación el 30 y 31 de agosto, incluyendo la Plaza Deportiva y la Plaza de la colonia Villahermosa.

En Camargo, las vacunas estarán disponibles en Bodega Aurrerá y Soriana, así como en otros lugares. La Secretaría de Salud enfatiza la importancia de completar los esquemas de vacunación, que son esenciales para la protección de los menores.

La campaña de vacunación también abarcará áreas más alejadas, como Maguarichi, Basaseachi y Creel, donde se instalarán módulos en las plazas principales. Asimismo, en localidades como Témoris, Chínipas y Cerocahui, se llevarán a cabo las actividades en los centros de salud y plazas municipales.

La Secretaría de Salud invita a las familias a aprovechar esta oportunidad para proteger a sus hijos, ya que el biológico contra el sarampión se aplica a niños desde los 6 meses hasta personas de 49 años.

