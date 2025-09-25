Unen fuerzas ADN A Diario Network y Toastmasters International para formar líderes comunicadores

Publicidad - LB2 -

La alianza busca consolidar un “laboratorio social” de formación en liderazgo y comunicación en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo conjunto por fortalecer las capacidades comunicativas y de liderazgo en la frontera norte, ADN A Diario Network y la organización Toastmasters International formalizaron una alianza estratégica que tiene como objetivo consolidar espacios de formación ciudadana, especialmente dirigidos a jóvenes, profesionales y líderes comunitarios de Ciudad Juárez.

Durante una conferencia realizada este 25 de septiembre, David Gamboa, representante de ADN, destacó que esta colaboración responde al compromiso histórico del medio de comunicación con la comunidad juarense. Recordó que desde sus inicios, hace 12 años como “Juárez A Diario”, el enfoque ha sido poner en primer plano las historias positivas y los agentes de cambio en la ciudad.

Con la firma de este convenio, ADN y Toastmasters buscan establecer un “laboratorio social” en el que personas de distintos sectores puedan fortalecer sus habilidades para hablar en público, comunicar ideas con claridad y ejercer liderazgos efectivos tanto en el ámbito privado como en la esfera pública.

Gamboa señaló que “el poder de transmitir ideas de manera efectiva es crucial para que los mensajes lleguen correctamente”, y añadió que la construcción de una narrativa positiva de Ciudad Juárez depende, en gran medida, de contar con portavoces capaces de comunicar con autenticidad y propósito.

La alianza se enmarca dentro de un movimiento más amplio que incluye también la participación del Gobierno del Estado, con quien Toastmasters firmó recientemente otro convenio para abrir nuevos clubes de liderazgo y comunicación en la región. En conjunto, estas acciones buscan ampliar el acceso a programas de formación continua y promover una cultura de desarrollo personal y profesional entre la población juarense.

Toastmasters International es una organización con presencia mundial dedicada al entrenamiento en comunicación y liderazgo, y cuenta con más de 16 mil clubes en más de 140 países. Con el respaldo de un medio local como ADN, se espera que los nuevos espacios formativos generen un impacto directo en el entorno social, educativo y empresarial de la frontera.

Este tipo de alianzas refuerzan la apuesta por construir una comunidad más preparada para enfrentar los retos de la vida pública, desde el poder de la palabra y la confianza en uno mismo.

