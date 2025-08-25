Últimos días del descuento en el pago del Impuesto Predial

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, exhorta a la ciudadanía a que aproveche los últimos días del mes de agosto para recibir el 100% de descuento en el cobro de recargos por rezago en el pago del Impuesto Predial.

Ciudad Juárez, Chih .- El pago puede hacerse en cualquiera de las cajas habilitadas por el Municipio o mediante la aplicación móvil Juárez Conectado, facilitando así el cumplimiento de esta obligación.

Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, indicó que quienes presentan adeudos en este impuesto deben aprovechar esta oportunidad y en caso necesario, pueden acercarse a la dependencia para establecer convenios de pago que permitan regularizar su situación y proteger su patrimonio.

- Publicidad - HP1

Gracias a estas oportunidades de pago, implementadas desde la primera administración del Presidente Cruz Pérez Cuéllar, se ha logrado reducir de manera significativa la cartera vencida, lo que representa ingresos adicionales para fortalecer el presupuesto destinado a obras y servicios en beneficio de la ciudad.

Con este esfuerzo se busca que un mayor número de contribuyentes se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial, generando beneficios tanto para las familias como para el desarrollo de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.