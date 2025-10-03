Trasladan a César Duarte a la Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Publicidad - LB2 -

El exgobernador de Chihuahua enfrenta proceso por peculado y será presentado en un caso federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Tribunal Superior de Justicia del Estado informó este viernes que el exgobernador César Duarte Jáquez fue trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en seguimiento a un caso abierto en el fuero federal.

De acuerdo con el comunicado, el traslado fue autorizado por un juez de Control Penal de Chihuahua en atención al oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, emitido por la autoridad ministerial federal el pasado 19 de septiembre.



El exmandatario, quien enfrenta actualmente un proceso en Chihuahua por peculado, permanecerá bajo medidas de seguridad estrictas. Las autoridades confirmaron que en todo momento portará un brazalete electrónico de localización y estará bajo la custodia de agentes de la Fiscalía General del Estado.

El procedimiento forma parte de los requerimientos judiciales que vinculan al exgobernador en investigaciones federales, en paralelo al juicio que continúa en su contra en el ámbito estatal.

Duarte, detenido en 2020 en Estados Unidos y extraditado a México en 2022, ha sido señalado en distintos procesos relacionados con presunto desvío de recursos públicos durante su administración.

Con este traslado, se busca garantizar que el exgobernador atienda tanto las causas abiertas en Chihuahua como las diligencias que lleva la FGR en el ámbito federal, bajo supervisión judicial y con resguardo permanente de las autoridades estatales.