    agosto 13, 2025 | 17:52
    Tras afectaciones por lluvia, restablece J+ el suministro de agua en la col. Sol Poniente

    POR Redacción ADN / Agencias
    Cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabajan en la reposición de tubería en dos puntos distintos de la calle Caborca, área ubicada en un barranco.

    Ciudad Juárez, Chih .- Las lluvias registradas la noche de ayer, provocaron un socavón que dañó una línea de agua potable de 4 pulgadas, por lo que se instalarán alrededor de 20 metros de tubería, así lo comento el ingeniero Cesar Baca, coordinador del distrito 3.

    “Con el cierre de válvulas que se hizo ayer, se trató de dejar a la menor cantidad posible de usuarios, y en este caso son tres o cuatro cuadras las que quedaron sin el servicio, nuestra meta es restablecer el vital líquido lo más pronto posible”, mencionó.

    El compromiso de la J+ es trabajar hasta restablecer el servicio a todos los hogares de la colonia Sol Poniente, sin embargo, la parte más difícil de la labor será el emparejamiento y relleno de la enorme zanja para evitar más colapsos, por seguridad de los habitantes del sector.

    La J+ en acción, reafirma su compromiso de responder con rapidez ante las contingencias, trabajando por los juarenses.

