Transformarán la Cárcel de Piedra en un centro cívico-cultural en Ciudad Juárez

Convertirán el antiguo penal en un nuevo espacio de cultura y esparcimiento comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El histórico inmueble conocido como la Cárcel de Piedra, ubicado en el corazón de Ciudad Juárez, será transformado en un centro cívico-cultural, según confirmó el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El edil juarense destacó que este proyecto será desarrollado por la empresa local Smart, a la que atribuyó un compromiso social sólido con la comunidad fronteriza.

Durante décadas, la Cárcel de Piedra fue un símbolo de control y castigo, pero ahora se perfila como un espacio para la convivencia, la cultura y la memoria colectiva.

El presidente municipal subrayó la importancia de que sean empresas juarenses las que se involucren en la preservación de estos sitios históricos, dándoles un nuevo significado al convertirlos en lugares de encuentro y expresión ciudadana.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, Smart ha manifestado su intención de respetar la estructura original del edificio, conservando así su valor histórico mientras se adapta a nuevos usos.

“Evidentemente se puede conservar la memoria de las cuestiones negativas que pasaron ahí, pero que se convierta en algo positivo para Juárez”, expresó.

El mandatario local también reiteró que la transacción legal para la adquisición del inmueble ocurrió hace aproximadamente 17 años, por lo que, en términos jurídicos, se trata de un tema cerrado.

Pese a las críticas que han surgido en redes sociales y foros locales sobre el destino de un espacio con fuerte carga histórica, el alcalde mostró apertura al diálogo, aunque defendió el proyecto, calificándolo como una oportunidad para transformar una página oscura de la ciudad en una alternativa útil para sus habitantes.

“Ese lugar está en muy buenas manos y nosotros vamos a tratar de colaborar”, puntualizó.

El futuro centro cívico-cultural se espera que impacte directamente en la revitalización del sector donde se ubica la antigua cárcel, una zona con potencial para integrarse a los circuitos culturales y turísticos de Juárez.

Aún no se han detallado los tiempos de obra ni los componentes del proyecto, pero las autoridades locales anticipan que se tratará de un espacio abierto a la comunidad, con actividades artísticas, talleres y posiblemente exposiciones que recuerden el pasado del edificio.

La Cárcel de Piedra, construida a principios del siglo XX, ha sido testigo de múltiples etapas de la vida fronteriza, desde el Porfiriato hasta las décadas recientes.

Su reconversión se inscribe en una tendencia más amplia de resignificar espacios vinculados a la represión o el abandono, dándoles una función social más cercana a las necesidades contemporáneas de la ciudadanía.

Con este anuncio, Ciudad Juárez suma un nuevo esfuerzo por integrar su historia al desarrollo urbano y cultural.

