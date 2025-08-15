Transforma J+ el cuidado del agua con medidores inteligentes

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y detectar cualquier tipo de fuga o anomalía a tiempo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez continúa con la instalación de medidores inteligentes en sectores residenciales, comerciales e industriales de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .– El ingeniero Iván Luna, coordinador del área de Eficiencia Física, destacó que estos dispositivos de nueva tecnología no tienen costo para el usuario y representan un gran avance en la tecnología, con la medición de consumo cada hora, alta precisión, sin necesidad de calibraciones periódicas, detectan fugas, además, se puede para revisar el consumo al momento, desde cualquier dispositivo a través del sitio oficial www.jmasjuarez.gob.mx, en el ícono PEM.

Víctor Casillas, habitante del fraccionamiento San Pedro del Real, reconoció el beneficio directo de este proyecto.

“Estamos agradecidos con la Junta de Aguas por estas nuevas instalaciones. Después de 17 años, nos están apoyando y reorganizando todo lo relacionado con los medidores. Es un gran beneficio para nosotros.”

Como parte del proceso, antes de comenzar los trabajos, la J+ instala lonas informativas en los accesos a los fraccionamientos para que todos los vecinos estén enterados con anticipación. Una vez concluida la instalación, se coloca una etiqueta informativa en la puerta principal del domicilio, reforzando los detalles del cambio.

Con estas acciones, la J+ reafirma su compromiso de cuidar cada gota de agua, haciendo equipo con la comunidad para promover el uso responsable y eficiente del recurso.

