Trabajará el Partido de “El Pueblo” con Pérez Cuéllar rumbo al 2027

Publicidad - LB2 -

El compromiso surge de una reunión que sostuvieron en Chihuahua el alcalde de Ciudad Juárez y el líder estatal de este instituto político, con la presencia de algunos personajes de Morena.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con Miguel La Torre, líder de Morena en la capital, y con la dirigencia del partido estatal “El Pueblo”, encabezada por Daniel Quezada.

- Publicidad - HP1

La reunión fue con la intención de reafirmar el compromiso de trabajar en unidad para fortalecer el proyecto del “Segundo piso de la Cuarta Transformación” en la entidad, de cara al proceso electoral 2027.

“Qué gusto me dio coincidir durante nuestra visita a Chihuahua con Miguel La Torre, líder de Morena en la Capital y liderazgos del partido El Pueblo”, publicó Pérez Cuéllar en faceboock.

“Compartimos ideas, coincidimos en causas y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer el Segundo piso de la Cuarta Transformación”, añadió en su publicación.

El alcalde agradeció la presencia de otros liderazgos regionales que se sumaron al encuentro, entre ellos Fabián Díaz, del municipio de Guadalupe; Eduardo Tapia, de Urique; y Daniel Guerrero, de Praxedis G. Guerrero.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.