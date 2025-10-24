Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 24, 2025 | 9:30
    Trabajará el Partido de “El Pueblo” con Pérez Cuéllar rumbo al 2027

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    El compromiso surge de una reunión que sostuvieron en Chihuahua el alcalde de Ciudad Juárez y el líder estatal de este instituto político, con la presencia de algunos personajes de Morena.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con Miguel La Torre, líder de Morena en la capital, y con la dirigencia del partido estatal “El Pueblo”, encabezada por Daniel Quezada.

    La reunión fue con la intención de reafirmar el compromiso de trabajar en unidad para fortalecer el proyecto del “Segundo piso de la Cuarta Transformación” en la entidad, de cara al proceso electoral 2027.

    “Qué gusto me dio coincidir durante nuestra visita a Chihuahua con Miguel La Torre, líder de Morena en la Capital y liderazgos del partido El Pueblo”, publicó Pérez Cuéllar en faceboock.

    “Compartimos ideas, coincidimos en causas y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer el Segundo piso de la Cuarta Transformación”, añadió en su publicación.

    El alcalde agradeció la presencia de otros liderazgos regionales que se sumaron al encuentro, entre ellos Fabián Díaz, del municipio de Guadalupe; Eduardo Tapia, de Urique; y Daniel Guerrero, de Praxedis G. Guerrero.

