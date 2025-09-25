Trabajan rehabilitación de Centro de Bienestar Animal

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación del Centro de Bienestar Animal, ubicado en la calle Sevilla, en el cual se concentran trabajos de mejoramiento en los espacios que son utilizados para recibir animales sin hogar.

Ciudad Juárez, Chih .– Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que se trabaja en la construcción de 40 jaulas, las cuales ya se mostraban antiguas, además de colocarles azulejos y las pendientes de desagüe para la limpieza adecuada del espacio y evitar olores.

“Estamos aquí dando un espacio agradable a los perritos rescatados, ahorita estamos checando los aspectos técnicos, estamos haciendo aquí una inversión de 3 millones 300 mil pesos, es la construcción de las jaulas, el tema del desagüe, los muros y un aspecto también muy importante es el aislamiento que va a tener este edificio, va a tener su plafón y obvio es para contener el clima extremo ya sea en frio o en calor”, mencionó el funcionario.

La directora de Atención y Bienestar Animal, Alma Arredondo, habló sobre la importancia de la rehabilitación de este espacio, pues destacó que todos los animales deben recibir un trato digno. Agregó que la última rehabilitación del lugar fue en 1989, desde entonces no había recibido un mantenimiento adecuado.

“Con estas nuevas instalaciones, vamos a poder tener los animales el tiempo que estén con nosotros, con un espacio digno, un clima digno y pues nosotros podremos trabajar de una manera más segura, porque las otras jaulas anteriormente también complicaban, hay que recordar que aquí llegan con nosotros animales enfermos, pues requieren un trato especial, con esta remodelación estamos dando un gran paso, estamos dejando atrás lo que antes fue un antirrábico, ahora es un CBA que tiene que tener todos los aspectos al nivel de esta nueva dirección”, mencionó la titular.

El espacio contempla la rehabilitación de jaulas, área de oficinas, adaptación de un espacio para veterinaria, así como área pequeña de juegos para los animalitos.

