Trabajan regidoras en convocatorias para la Presea Kirá y Mujer Ilustre 2026 en Ciudad Juárez

Buscan mayor participación y visibilización del trabajo de mujeres que promueven la justicia y la equidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género del Ayuntamiento de Juárez se reunieron con personal del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y de la Coordinación de Resiliencia, con el objetivo de comenzar la preparación de las convocatorias para las preseas Kirá y Mujer Ilustre, reconocimientos que visibilizan la labor de mujeres destacadas en la comunidad.

La reunión, encabezada por la regidora Martha Patricia Mendoza Ramírez, coordinadora de la Comisión, contó con la participación de las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, así como de la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, y la coordinadora de Resiliencia del Municipio, Yesenia Hidalgo. Durante el encuentro se analizaron las fechas tentativas para la entrega de estos galardones en su edición 2026.

Por reglamento, la Presea Kirá debe entregarse el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, al coincidir con un domingo en el calendario 2026, aún se evalúa el horario adecuado para la ceremonia oficial. En cuanto a la distinción Mujer Ilustre, se contempla realizar el evento el viernes 13 de marzo, aunque esta fecha aún no ha sido confirmada de forma definitiva.

Mendoza Ramírez informó que uno de los principales acuerdos fue iniciar con tiempo suficiente la elaboración de las convocatorias, con el propósito de fomentar una mayor participación y que mujeres de distintos ámbitos —social, académico, comunitario, artístico y científico— puedan ser postuladas o inscribirse para aspirar a estos reconocimientos.

La regidora destacó que, además de las dos preseas principales, la Comisión ha fortalecido el esquema de reconocimientos mensuales a mujeres que destacan por su trabajo en favor de la equidad y los derechos humanos, lo que ha generado un mayor interés por parte de la comunidad y una mejor comprensión del impacto de estos homenajes.

“Estos galardones se otorgan a mujeres que han entregado su vida al servicio de otras, y de la sociedad en general, para construir entornos más justos, equitativos y libres de violencia. Es un reconocimiento a quienes abren caminos y transforman realidades con su trabajo diario”, expresó Mendoza Ramírez.

El IMM y la Coordinación de Resiliencia reiteraron su disposición para colaborar en la difusión de las convocatorias y en la organización de los eventos, con el objetivo de que las preseas Kirá y Mujer Ilustre sigan siendo espacios de dignificación, visibilización y memoria de las luchas femeninas en Ciudad Juárez.

