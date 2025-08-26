Trabajan en conjunto Sistema de Justicia Cívica y el IMM por el Día Naranja

Publicidad - LB2 -

El día 25 de cada mes se recuerda a la ciudadanía la importancia de promover acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, mensaje que se da en el marco del Día Naranja.

Ciudad Juárez, Chih .- “Desde la Administración Municipal, a través de la campaña Lo Hacemos por Todas, diferentes direcciones presentan las acciones que impulsan para responder a las recomendaciones de la alerta de género”, informó Ana Karina Ruiz Trevizo, del área de Transversalización del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en conferencia de prensa.

Por su parte, el titular de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica Municipal, Jorge Salomé Bissuet Galarza, dio a conocer la información anual que en coordinación se ha llevado a cabo con el Instituto.

El funcionario resaltó que la dependencia busca fomentar la cultura de la legalidad mejorando la convivencia y previniendo la violencia

“Las actividades incluyen la atención de faltas administrativas, el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias y la difusión de reglas para prevenir los conflictos delictivos, a través de organizaciones de la sociedad civil”, destacó el funcionario.

Explicó que en la Justicia Itinerante el objetivo es acercarse a la comunidad y generar vínculos con ella, por lo que se implementa la estrategia en diversos sectores como el educativo, industrial, comités vecinales, centros comunitarios y en las Cruzadas Por Juárez.

Informó que en el programa Cruzadas de Niñas, Niños y Adolescentes por respeto a Juárez, que busca generar la cultura de la paz, sana convivencia, perspectiva de género y el alto al acoso callejero, se han atendido 22,533 usuarios.

Asimismo, dijo que se capacitó a 100 servidores públicos en el Curso de Inducción en Materia de adolescentes para su Atención en el Sistema de Justicia Cívica de Juárez, el cual fue impartido por personal del Poder Judicial del Estado.

Agregó que crearon la primera unidad de género, la cual lleva a cabo la realización de diagnósticos, así como trabajos de coordinación en forma general con el IMM. De igual manera, se impulsa un área de lactancia que se encuentra en los juzgados dentro de la Estación Riberas.

