Trabajamos a diario para que nuestros agentes estén comprometidos con la ciudadanía: SSPM

César Omar Muñoz Morales, secretario de la dependencia, se dice ajeno a los hechos en donde tres elementos de la corporación han sido vinculados a hechos criminales.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luego de que dos policías municipales fueron asesinados cuando resguardaban a un presunto delincuente identificado como “Delta 1”, y que otro más fuera detenido por su presunta participación en la masacre de Bavispe, Sonora, en contra de la familia Lebaron, el Secretario de Seguridad, César Omar Muñoz, señaló que en la corporación se trabaja para que los elementos sean leales a la misma.

“Les comento que trabajamos a diario para que nuestros elementos sean correctos, honestos y, desde luego, leales al trabajo que realiza cada uno de ellos”, indicó, dirigiéndose a los representantes de los medios de comunicación.

Se dijo ajeno al tema de los agentes involucrados en hechos delictivos, sobre todo en los más recientes, y apuntó que en la Policía Municipal siempre se está al pendiente de que todos los elementos, previo a incorporarlos a las filas, aprueben sus exámenes y realizan evaluaciones.

“Hemos trabajado para que nuestros elementos sean evaluados constantemente y, con ello, cumplir con nuestro lema que es Servir y Proteger”, externó.

De retirada, indico que será el alcalde el que fijará cuando y en donde se hará entrega a la corporación de las 50 unidades motrices que ayer llegaron a esta frontera.

