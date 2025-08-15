Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 14:45
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Trabajamos a diario para que nuestros agentes estén comprometidos con la ciudadanía: SSPM

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    César Omar Muñoz Morales, secretario de la dependencia, se dice ajeno a los hechos en donde tres elementos de la corporación han sido vinculados a hechos criminales.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luego de que dos policías municipales fueron asesinados cuando resguardaban a un presunto delincuente identificado como “Delta 1”, y que otro más fuera detenido por su presunta participación en la masacre de Bavispe, Sonora, en contra de la familia Lebaron, el Secretario de Seguridad, César Omar Muñoz, señaló que en la corporación se trabaja para que los elementos sean leales a la misma.

    “Les comento que trabajamos a diario para que nuestros elementos sean correctos, honestos y, desde luego, leales al trabajo que realiza cada uno de ellos”, indicó, dirigiéndose a los representantes de los medios de comunicación.

    - Publicidad - HP1

    Se dijo ajeno al tema de los agentes involucrados en hechos delictivos, sobre todo en los más recientes, y apuntó que en la Policía Municipal siempre se está al pendiente de que todos los elementos, previo a incorporarlos a las filas, aprueben sus exámenes y realizan evaluaciones.

    “Hemos trabajado para que nuestros elementos sean evaluados constantemente y, con ello, cumplir con nuestro lema que es Servir y Proteger”, externó.

    De retirada, indico que será el alcalde el que fijará cuando y en donde se hará entrega a la corporación de las 50 unidades motrices que ayer llegaron a esta frontera.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Revisa alcalde programa de CECI’s con director del IMSS Zoé Robledo

    El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con el titular del IMSS, Zoé Robledo,...
    Noroeste

    Apoya NutriChihuahua a 141 adultos mayores y personas con discapacidad en Nuevo Casas Grandes

    Un total de 141 personas adultas mayores y con discapacidad recibieron despensas del programa...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.