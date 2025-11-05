Trabaja Obras Públicas en mantenimiento de calles con Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

Invierten más de 8 millones de pesos en dos proyectos elegidos por la ciudadanía en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio avanza en la ejecución de obras de rehabilitación y pavimentación en la ciudad como parte del programa Presupuesto Participativo 2025, con una inversión superior a los 8 millones de pesos en dos colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente se trabaja en la rehabilitación de la calle Pitahaya, en la colonia Eréndira, así como en la pavimentación de la calle Irving Flores, en el fraccionamiento La Cuesta, proyectos que fueron seleccionados directamente por la ciudadanía mediante votación pública.

En el caso de la calle Pitahaya, explicó el funcionario, se realiza el fresado y recarpeteo con carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre las calles Tacámbaro e Ixcoatl, donde ya se avanza en la colocación de la nueva superficie de rodamiento.

Por su parte, en la calle Irving Flores se lleva a cabo la pavimentación con concreto hidráulico, desde la calle Sierra de Janos hasta el Arroyo Jarudo. En este punto, además de los trabajos estructurales, se incluye la introducción de infraestructura hidrosanitaria, lo cual permitirá mejorar el servicio de drenaje y evitar problemas futuros en la vialidad.

“Ahorita vamos bien, vamos en tiempo. Solo le pedimos paciencia a la ciudadanía de estas colonias; muy pronto podrán contar con calles en mejores condiciones”, indicó González García, al asegurar que se está trabajando con maquinaria especializada y bajo estándares de calidad.

Agregó que además de estas obras, la dependencia tiene varios proyectos más listos para licitar, como parte del mismo esquema de Presupuesto Participativo, por lo que se espera que en los próximos días sean publicadas nuevas convocatorias para contratistas.

El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia directa que permite a los ciudadanos decidir en qué obras o servicios se debe invertir una parte del presupuesto municipal. En este 2025, cientos de proyectos fueron sometidos a consulta ciudadana, y los más votados comenzaron su ejecución durante el segundo semestre del año.

González García reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una ejecución transparente y eficiente de los recursos públicos, con obras que respondan a las verdaderas necesidades de las colonias y que impacten positivamente en la calidad de vida de los juarenses.

