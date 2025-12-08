Tomará vacaciones el alcalde Pérez Cuéllar a partir del 24 de diciembre

Publicidad - LB2 -

El edil juarense regresará a sus funciones el 28, tras participar en la entrega de juguetes del programa Santa Bombero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que tomará un breve periodo vacacional a partir del próximo 24 de diciembre, una vez concluida su participación en la entrega de juguetes del programa comunitario “Santa Bombero”.

Su retorno a las actividades oficiales está programado para el día 28 del mismo mes, según dio a conocer el propio alcalde.

Aunque no precisó si planea salir de la ciudad o simplemente tomará unos días de descanso dentro de esta frontera, el mandatario local adelantó que, con motivo de su receso, la sesión de Cabildo originalmente programada para el 24 de diciembre será adelantada al día 19.

Esta medida busca mantener el ritmo institucional en el cierre del año y evitar contratiempos en la agenda municipal.

El anuncio se dio en el marco de las actividades de la campaña “Santa Bombero 2025”, un esfuerzo anual impulsado por el Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez con el objetivo de recolectar juguetes nuevos para niños en situación vulnerable.

Pérez Cuéllar ha acompañado este programa en ediciones anteriores y reiteró su compromiso de participar nuevamente antes de iniciar su receso.

La campaña “Santa Bombero”, que suele arrancar desde principios de noviembre, busca movilizar a la comunidad juarense mediante la donación de juguetes en las estaciones de bomberos.

A cambio, los ciudadanos pueden recibir boletos para partidos del Club Bravos de Juárez o para eventos culturales y recreativos, como parte de una alianza solidaria entre distintas instituciones locales.

Este programa ha logrado consolidarse como uno de los proyectos sociales más representativos de la temporada decembrina en la ciudad.

Su objetivo es que ningún niño de escasos recursos se quede sin recibir un regalo en Navidad, y para ello se ha contado con la colaboración de empresas, ciudadanía y funcionarios públicos, incluidos el alcalde y su equipo de trabajo.

Pérez Cuéllar no ofreció mayores detalles sobre sus planes personales durante los días que se ausentará, aunque reiteró que su agenda institucional se reanudará sin cambios a partir del 28 de diciembre.

Mientras tanto, las áreas operativas del Gobierno Municipal continuarán trabajando en los preparativos para el cierre de año y el arranque del 2026.

