Toma protestas Alcalde al nuevo comité del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio

Publicidad - LB2 -

Esta tarde, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, tomó protesta al nuevo comité 2025-2028 del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM).

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde expresó su agradecimiento por ser invitado a tomar protesta a la nueva mesa directiva.

“Gracias por todo el esfuerzo que realizan, los felicito por esta nueva etapa que comienza”, resaltó.

- Publicidad - HP1

“Protestan desempeñar con responsabilidad,transparencia y justicia el cargo para el cual fueron electos, y cumplir y hacer cumplir la constitución y la leyes laborales del sindicato”, les expresó el alcalde a la nueva mesa directiva.

El Presidente Municipal, les reiteró todo su respeto, aprecio y cariño por la gran labor que realizan.

“Siempre tratamos de la mejor manera los temas que implica esta relación de Sindicato y Municipio y vamos a echarle ganas”, agregó.

“Felicidades, tienen en mí un aliado y un amigo que respeta al sindicato así como a las y a los trabajadores del municipio”, añadió.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Municipio, Carlos Villegas, agradeció a todos los que asistieron a este evento tan importante.

“Vamos a seguir avanzando por qué tenemos una excelente colaboración conel alcalde y siempre nos ha mostrado su apoyo“, indicó.

Señaló que se ha logrado cambiar el chip de cada uno de los sindicalizados, ademas dijo que se está trabajando y que el cambio de nota.

A la toma de protesta acudieron varios directores del Municipio así como empleados sindicalizados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.