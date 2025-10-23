Toma protesta Secretario del Ayuntamiento a Unidad Interna de Protección Civil

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad para los ciudadanos y empleados municipales que acuden a la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, este día se llevó a cabo la toma de protesta a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.

Ciudad Juárez, Chih .- En el evento, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel y el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez tomaron la protesta a los empleados municipales que serán la primera defensa de la ciudadanía y sus compañeros en caso de alguna contingencia.

Los integrantes de esta unidad serán los encargados de participar en las acciones de evacuación asistencia y seguridad, además de que tendrán capacitación para llevar a cabo esas labores.

Al respecto, Ortiz Orpinel reconoció el valor y solidaridad de los empleados que tomaron protesta, porque ellos son los primeros respondientes en caso de alguna eventualidad y serán los que ayuden a los ciudadanos que acuden a la presidencia, así como a sus compañeros.

“De parte del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y mía propia, les doy las gracias por esa voluntad, por esas ganas y sobre todo, por permitir que otras personas nos podamos sentir seguros”,

