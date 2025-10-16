Toma Alcalde protesta al nuevo consejo directivo del CODER Juárez

Publicidad - LB2 -

Durante el Informe del Consejo para el Desarrollo Económico Regional Juárez (CODER) y la toma de protesta del nuevo consejo directivo, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró su apoyo y destacó la importancia de buscar proyectos concretos que sean de beneficio para esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- El Alcalde indicó que la fórmula correcta es mantener la fe, seguir trabajando arduamente y hacerlo de una manera unida los Gobiernos y organismos empresariales.

“Estamos en un momento fundamental, creo que se alinean los astros, estamos en una posición privilegiada y ahora la tenemos más. Tenemos que seguir trabajando, cuenten con nosotros; hemos trabajado con el Estado, federación, con CODER y con organismos empresariales; mantengámonos así, pero vayamos con más acción y buscando proyectos concretos, tenemos que lograr acciones concretas, así que cuenten con el Gobierno Municipal”, refirió.

Así mismo, animó a los consejeros de la asociación civil para que no se detengan y trabajen en unidad, aprovechando las oportunidades que se presentan.

El edil reconoció la labor que CODER hizo en el tema del Aeropuerto Internacional Abraham González y en el Hospital Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero consideró que es fundamental seguir concretando proyectos a fin de ir avanzando.

Durante la reunión donde se resaltaron los proyectos estratégicos, el Alcalde tomó protesta al nuevo presidente de CODER, Julián Pedroza Cervantes y al consejo directivo de la Administración 2025-2027, además agradeció la labor de Humberto Álvarez Quevedo, anterior presidente.

CODER Juárez es una asociación civil que sirve como órgano de consulta y asesoría obligatoria a los distintos órdenes de Gobierno en sus actividades de fomento al desarrollo económico.

El ahora presidente del consejo directivo, dijo que las obras del aeropuerto internacional son el resultado del esfuerzo que se hizo desde el CODER, pues ha sido un espacio de articulación que ha cuidado que las coincidencias se conviertan en proyectos, pues Juárez tiene todo para ser grande.

Humberto Álvarez Quevedo presentó el informe de actividades de la administración 2023-2025 y agradeció al Alcalde por el apoyo que ha brindado a través de las distintas dependencias.

Dijo que la verdadera fuerza de Juárez no está en unas cuantas organizaciones ni en los Gobiernos, sino en la capacidad de unir propósitos tanto Gobierno, empresas, academia y sociedad civil, caminando en una misma dirección.

“La ciudad ha avanzado con pasos firmes en infraestructura, innovación y desarrollo humano pero lo más valioso ha sido consolidar una cultura de trabajo conjunto. Me siento agradecido de haber contribuido y de trabajar en esta etapa”, señaló.

Durante el informe, Osvaldo Alonso Lara Morales, director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de Gobierno del Estado y Mayra Maldonado, directora de Hunt Institute For Global Competitiveness de la Universidad de Texas en El Paso, mostraron indicadores sobre la región Juárez y destacaron temas como la ocupación y empleo, exportaciones, competitividad urbana, inversión extranjera y comercios del sector médico.

Fernando Alba Quiñones, subsecretario de Industria, Minería y Energía de Gobierno del Estado, felicitó al CODER por sostener el crecimiento y dar estabilidad a las familias, además señaló que las inversiones en Santa Teresa y Gerónimo reflejan el empuje y dinamismo de Juárez.

El Cónsul General de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, agradeció al Presidente Municipal por el desarrollo económico en la ciudad y felicitó a los miembros de CODER.

En el evento estuvieron el coordinador de Directores del Municipio, Enrique Licón Chávez; el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora palacios; la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño y la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina; así como presidentes de organismos empresariales.

