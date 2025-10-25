Todo un éxito la carrera de las candidatas a Miss Chihuahua con causa

Publicidad - LB2 -

Con la participación de cientos de corredores, este sábado se llevó a cabo en Ciudad Juárez la tercera edición de la carrera Corazones en Acción 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, apoyó en esta ocasión el evento que busca promover el emprendimiento femenino, la solidaridad y la detección del cáncer de mama, aseguró la coordinadora del Desarrollo Deportivo IMDEJ, Sarahí de los Santos.

“Estamos sumándonos a las chicas que representarán a Miss México de nuestro estado y a la Dirección de Desarrollo Económico, y en lo deportivo organizamos está carrera pero también vamos a tener un bazar de emprendimiento,” concluyó la funcionaría.

Por su parte el Coordinador del Circuito Atlético Pedestre David Serna, dio a conocer a los ganadores de esta justa pedestre en los 5 kilómetros.

“Si claro, el Primer lugar fue para Moisés Reyes, con un tiempo de 18’30” ; el segundo lo ocupa Keneth Talavera con 18’59”; tercer lugar André Avilés con 18’5, con saldo blanco al final,” reportó el profesor Serna.

Los tres primeros lugares ganadores, se hicieron acreedores a 8, 5 y 3 mil pesos respectivamente.

Los visitantes disfrutaron de un bazar, música, fotos con las concursantes a Miss Chihuahua así como variados alimentos al final del evento , celebrado en el Parque Extremo de esta frontera.

