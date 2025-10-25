Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 12:21
    Todo un éxito la carrera de las candidatas a Miss Chihuahua con causa

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    Redacción ADN / Agencias
    Con la participación de cientos de corredores, este sábado se llevó a cabo en Ciudad Juárez la tercera edición de la carrera Corazones en Acción 2025.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, apoyó en esta ocasión el evento que busca promover el emprendimiento femenino, la solidaridad y la detección del cáncer de mama, aseguró la coordinadora del Desarrollo Deportivo IMDEJ, Sarahí de los Santos.

    “Estamos sumándonos a las chicas que representarán a Miss México de nuestro estado y a la Dirección de Desarrollo Económico, y en lo deportivo organizamos está carrera pero también vamos a tener un bazar de emprendimiento,” concluyó la funcionaría.

    Por su parte el Coordinador del Circuito Atlético Pedestre David Serna, dio a conocer a los ganadores de esta justa pedestre en los 5 kilómetros.

    “Si claro, el Primer lugar fue para Moisés Reyes, con un tiempo de 18’30” ; el segundo lo ocupa Keneth Talavera con 18’59”; tercer lugar André Avilés con 18’5, con saldo blanco al final,” reportó el profesor Serna.

    Los tres primeros lugares ganadores, se hicieron acreedores a 8, 5 y 3 mil pesos respectivamente.

    Los visitantes disfrutaron de un bazar, música, fotos con las concursantes a Miss Chihuahua así como variados alimentos al final del evento , celebrado en el Parque Extremo de esta frontera.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

