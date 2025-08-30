Todo listo para programa piloto de recolección de basura diferenciada en Valle del Sol

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Limpia anunció que el próximo jueves 4 de septiembre dará inicio oficialmente el programa Juárez Renovado, que marca el arranque de la recolección diferenciada de basura en la ciudad, teniendo como primera zona de aplicación el sector Valle del Sol.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Limpia, Gibrán Solís, informó que durante las últimas semanas se han realizado reuniones previas con vecinos para socializar el proyecto, aclarar dudas y dar a conocer la manera en que funcionará esta nueva dinámica de separación de residuos.

“Primero que nada agradecemos a los vecinos de la zona, quienes han mostrado disposición y participación en las reuniones de preparación. Hace algunos días estuvimos en la biblioteca Bonanza, donde compartimos un tríptico con información precisa del arranque, y recientemente sostuvimos un encuentro con habitantes del fraccionamiento Cerrada Valterra y de colonias cercanas, con quienes tuvimos una retroalimentación muy valiosa”, señaló el funcionario.

- Publicidad - HP1

Solís destacó que este programa es permanente y forma parte de la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de trabajar en soluciones sostenibles que mejoren la gestión de residuos en la ciudad.

“Estamos convencidos de que, con la colaboración de los ciudadanos, lograremos que este esquema se arraigue en la cultura y prácticas de las familias juarenses”, añadió.

Como parte de la socialización, el personal de la dependencia continuará recorriendo la zona en los próximos días para entregar volantes y trípticos informativos, además de sostener reuniones con los diferentes comités vecinales, a fin de que todos los residentes estén preparados para el inicio del programa.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.