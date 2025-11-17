Todo listo para el Desfile Cívico-Deportivo del 20 de Noviembre en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 5 mil participantes rendirán homenaje al 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció que ya está todo preparado para la realización del Desfile Cívico-Deportivo del 20 de Noviembre, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, evento que reunirá a miles de participantes este miércoles a partir de las 10:00 de la mañana en las principales calles de Ciudad Juárez.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que este año el desfile será más extenso que el celebrado el pasado 16 de septiembre, debido a la amplia participación de escuelas, instituciones deportivas, agrupaciones civiles y corporaciones de seguridad. El recorrido iniciará en la calle Ignacio Ramírez y finalizará en la avenida Constitución, avanzando sobre la avenida De los Insurgentes.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con datos de la Dirección de Educación Municipal, se espera la participación de más de 5 mil personas, a los que se sumarán 500 integrantes de contingentes deportivos, en una jornada que celebra los valores cívicos, la historia y la unidad de la comunidad juarense.

En total, el desfile contará con:

19 bandas de guerra

35 escoltas

430 vehículos

10 dependencias municipales

8 escuelas de nivel básico

11 preparatorias

5 instituciones de nivel superior

15 clubes

2 agrupaciones militarizadas

El alcalde destacó que la respuesta y colaboración de las distintas instituciones participantes son reflejo del compromiso con la identidad histórica del país y con la formación cívica de las nuevas generaciones. “Año con año, este evento se fortalece gracias al entusiasmo de escuelas, dependencias, clubes y familias que celebran nuestras raíces con orgullo”, comentó.

Entre los contingentes confirmados se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Heroico Cuerpo de Bomberos, Rescate Municipal, así como clubes deportivos, agrupaciones culturales y cientos de estudiantes de todos los niveles educativos.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a disfrutar del desfile en familia, tomar precauciones por los cierres viales y sumarse a esta conmemoración que celebra uno de los momentos más importantes de la historia de México. La Coordinación de Seguridad y Protección Civil trabajará en conjunto para garantizar el orden y la seguridad durante el evento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.