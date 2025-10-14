Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 14, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 14, 2025 | 10:48
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Termina mañana plazo para inscribirse al Servicio Militar Nacional

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Viridiana Gómez, invita a los jóvenes para que acudan a inscribirse al Servicio Militar Nacional, ya que mañana es el último día para realizar el trámite.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Desde el pasado 10 de enero que se empezaron a recibir los documentos para que las personas que este año llegan a la mayoría de edad puedan cumplir con el trámite, se han registrado 2 mil 018 jóvenes”, comentó.

    “Invito a todos los mexicanos de la clase 2007, nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año y remisos con edad máxima de 39 años, a que se inscriban, aprovechen y cumplan con el Servicio Militar”, dijo.

    - Publicidad - HP1

    Añadió que los requisitos son acta de nacimiento en original y copia, la Clave Única del Registro de Población (CURP), constancia de estudios actual o la última boleta de calificaciones, cinco fotografías de frente a blanco y negro en papel mate, sin retoque, fondo blanco y negro, sin lentes, sin bigote, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro, además de oídos despejados y camisa blanca.

    Agregó que además se debe llevar comprobante de domicilio original de agua, luz o teléfono, no recibo de gas; los nacidos de 1986 al 2006, agregar copia de credencial de elector y los no nacidos en este municipio presentar carta de no registro expedida en la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

    “Los documentos pueden entregarse en la Junta Local de Reclutamiento, ubicada en calle Chihuahua, casi esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Se unen productores agrícolas de Chihuahua al paro nacional para exigir mejoras en el campo

    En la entidad, ubican siete puntos entre ellas casetas y bloqueo a vías del...
    Juárez / El Paso

    Llama la OTV a reconocer las señales de seguridad del JuárezBus

    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) hace...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.