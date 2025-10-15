Termina hoy plazo para inscribirse al Servicio Militar Nacional

Publicidad - LB2 -

La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Viridiana Gómez, invita a los jóvenes para que acudan a inscribirse al Servicio Militar Nacional y aprovechen, ya que hoy es el último día para hacer el trámite.

Ciudad Juárez, Chih .– La funcionaria dio a conocer hasta este día se han registrado 2 mil 110 jóvenes para adquirir su cartilla; desde el pasado 10 de enero se empezaron a recibir los documentos para que las personas que este año llegan a la mayoría de edad cumplan con el trámite.

“Invito a todos los interesados a que aprovechen este último día y entreguen sus documentos en la Junta Local de Reclutamiento, ubicada en calle Chihuahua, casi esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó.

“Los mexicanos de la clase 2007, nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año y remisos con edad máxima de 39 años, inscríbanse, aprovechen y cumplan con el Servicio Militar”, añadió.

Explicó que los requisitos son acta de nacimiento en original y copia, la Clave Única del Registro de Población (CURP), constancia de estudios actual o la última boleta de calificaciones, cinco fotografías de frente a blanco y negro en papel mate, sin retoque, fondo blanco y negro, sin lentes, sin bigote, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro, además de oídos despejados y camisa blanca”, mencionó.

Dijo que además se debe llevar comprobante de domicilio original de agua, luz o teléfono, no recibo de gas; los nacidos de 1986 al 2006, agregar copia de credencial de elector y los no nacidos en este municipio, presentar carta de no registro expedida en la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

