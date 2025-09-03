Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 3, 2025 | 16:13
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Tendrán día de asueto empleados municipales el 16 de septiembre

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El próximo martes 16 de septiembre será de asueto para las y los empleados municipales, con base en la Ley Federal del Trabajo que así lo estipula, informó Cristina Alcántar Duarte, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

    Ciudad Juárez, Chih .- Asimismo, dijo que conforme al Reglamento Interior de Trabajo que fija las condiciones generales de tareas de los servidores públicos del municipio, en el artículo 47 fracción sexta se indica que no habrá actividades en la administración pública.

    La funcionaria aclaró que únicamente se presentará a laborar el personal que por la naturaleza de sus actividades requieren seguir operando, como es el caso de la Coordinación de Seguridad Vial, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

    - Publicidad - HP1

    Las y los servidores públicos reanudarán sus ocupaciones a partir del miércoles 17 de septiembre, por lo que se pide a la ciudadanía que requieran de llevar a cabo algún trámite, acudan en esta fecha en un horario habitual de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, agregó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Recauda Municipio 105 millones 419,644 pesos en pago del Impuesto Predial en julio y agosto

    El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, realizó con éxito el Operativo de Verano...
    Deportes

    Será este 6 de septiembre el Extravaganza Rodeo Show 2025

    El próximo sábado 6 de septiembre, a las 7:00 de la tarde, se llevará...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.