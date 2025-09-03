Tendrán día de asueto empleados municipales el 16 de septiembre

Publicidad - LB2 -

El próximo martes 16 de septiembre será de asueto para las y los empleados municipales, con base en la Ley Federal del Trabajo que así lo estipula, informó Cristina Alcántar Duarte, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Ciudad Juárez, Chih .- Asimismo, dijo que conforme al Reglamento Interior de Trabajo que fija las condiciones generales de tareas de los servidores públicos del municipio, en el artículo 47 fracción sexta se indica que no habrá actividades en la administración pública.

La funcionaria aclaró que únicamente se presentará a laborar el personal que por la naturaleza de sus actividades requieren seguir operando, como es el caso de la Coordinación de Seguridad Vial, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Las y los servidores públicos reanudarán sus ocupaciones a partir del miércoles 17 de septiembre, por lo que se pide a la ciudadanía que requieran de llevar a cabo algún trámite, acudan en esta fecha en un horario habitual de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, agregó.

